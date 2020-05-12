  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Çay ne zaman toplanmaya başlayacak? | Çay birinci sürgü ne zaman?

Çay hasadı ne zaman başlar? Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşlar "Çay ne zaman toplanacak?" , "Çay birinci sürgü geldi mi?" , “Çay birinci sürgü ne zaman?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, yaş çay tavan fiyatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:37:00 -
Çay ne zaman toplanmaya başlayacak? | Çay birinci sürgü ne zaman?

Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşlar son dönemde sık sık “Yaş çay 2020 ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca vatandaşlar, çay hasadının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Çay ne zaman toplanmaya başlayacak? | Çay birinci sürgü ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen kabine kurulu toplantısının ardından yaş çay fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çayın fiyatının 3 lira 40 kuruş olduğunu duyurdu.

Pek çok kişi, çay hasadının ne zaman başlayacağını da araştırıyor. Bu sene havaların serin geçmesi sebebiyle ilk sürgü henüz başlamadı. Çay tarımıyla ilgilenenler gelecek hafta ilk sürgünün toplanmaya başlayabileceğini belirtiyor.

Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi
Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi

Gündem

Çay toplamak için seyahat izin belgesi nasıl alınacak? | Çay hasadı için seyahat izin belgesi

Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020
Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020

Ekonomi

Yaş çay fiyatı belli oldu mu? | Yaş çay taban fiyatı 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı