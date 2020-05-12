Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşlar son dönemde sık sık “Yaş çay 2020 ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor. Ayrıca vatandaşlar, çay hasadının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, detaylar.

Çay ne zaman toplanmaya başlayacak? | Çay birinci sürgü ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen kabine kurulu toplantısının ardından yaş çay fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş çayın fiyatının 3 lira 40 kuruş olduğunu duyurdu.

Pek çok kişi, çay hasadının ne zaman başlayacağını da araştırıyor. Bu sene havaların serin geçmesi sebebiyle ilk sürgü henüz başlamadı. Çay tarımıyla ilgilenenler gelecek hafta ilk sürgünün toplanmaya başlayabileceğini belirtiyor.