Çay lekesini halınızdan söküp atacak 6 ev çözümü

Çay Lekesi Halıdan Nasıl Çıkar?

Çay lekesi nasıl çıkar 6 maddede sizlere anlatacağım hangisini arzu ederseniz o yöntemi uygulayabilirsiniz.

Kabartma Tozu ile Çay Lekesi Çıkarma

Halıya çay mı döküldü? Kağıt havluyla dökülen yere baskı uygulayın ve ıslaklığı toparlayın daha sonra bir kaseye döktüğünüz kabartma tozunu çayın döküldüğü yere uyguluyoruz ve nemli bez ya da bulaşık lifiyle iyice siliyoruz. Bu işlemden sonra soğuk suyla bu alanı temizleyebilirsiniz.

Limon ile Çay Lekesi Nasıl?

Çay lekesi kolay çıkmaz bunu biliyoruz. Ama evimizde daima olan limon sayesinde çay lekesine erken müdahale edersek çay lekesini kolaylıkla çıkarabiliriz.

Bir çay bardağına yarım limonu sıkıp üstüne su doldurup karıştıralım. Çay lekesinin olduğu bölgeye limon suyunu döküyoruz ve bir bez yardımıyla siliyoruz. Bu işlemden sonra sadece su ile duruluyoruz.

Bulaşık Makinesi Parlatıcısı ile Çay Lekesi Çıkarma

Halınıza çay döküldüyse yapmanız gereken işlemlerden diğeri bulaşık makinesi parlatıcısından biraz alıp lekenin üstüne dökmek. 1 saat bekleyin ve su ile durulayın. Bir havlu yardımıyla ovalayarak durulayabilirsiniz.

Karbonat ile Çay Lekesi Çıkarma

Yine evimizde çokça bulundurduğumuz bir malzememiz olan karbonat ile çay lekesini çıkarabiliriz. 1 paket karbonatı bir çay bardağına boşaltıp üzerine fincanı dolduracak kadar sıcak su ilave ederek karıştırıyoruz. Lekenin olduğu bölgeye uyguladıktan sonra temiz bir havluyla durulayabiliriz.

Arap Sabunu ile Çay Lekesi Çıkarma

Neredeyse birçok alanda faydalı olan arap sabunu çay lekesini çıkarmamızda da en büyük yardımcımız. Çay dökülür dökülmez önce kağıt havluyla fazla çayı alıyoruz. Daha sonra Arap sabunundan bir miktar alarak lekenin üstüne yedirerek sürüyoruz.

Biraz bekledikten sonra (10-15 dk) halıya iyice işlemiş arap sabununu ince bir bez yardımıyla silebiliriz. Bezin biraz nemli olması yeterlidir.

Beyaz Sabun ile Çay Lekesi Çıkarma

Halımıza kimyasal bir madde uygulamak istemiyorsak beyaz sabunda çok etkili bir tercih. Çay lekesini beyaz sabunla çıkarmak için lekenin olduğu bölgeye çok az nemli sabunu iyice sürüyoruz. Yarım saat bekledikten sonra temiz bir havlu ve ılık su ile sabunu yavaşça daireler çizerek ovalıyoruz. İşlemimiz bu kadar.