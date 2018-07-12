Çay lekesini çıkarma yöntemleri

Kanepede çay lekesi oluştuğu zaman öncelikli olarak yapılması gereken şey hiç vakit kaybetmeden beyaz bir bez ya da kağıt havlu aracılığı ile fazla olan ıslaklığı almaktır. Islaklığın alınmasının ardından ise yeni bir kağıt havlu alınmalı ve ıslaklık emilemeyecek duruma gelene kadar sürekli bir şekilde baskı uygulanmalı. Ancak baskı yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise bu esnada ovalamamak. Yapılması gereken tek şey yalnızca çayın döküldüğü ya da damladığı yerin üstüne baskı yapmak.

Şimdilerde onlarca farklı leke çıkarıcı ürün başta çay lekesi olmak üzere pek çok farklı lekeyi başarılı bir şekilde çıkartmaktadır. Fakat doğal yollardan bunu başarmak da mümkün. Eğer ki kanepe beyaz bir kumaşla kaplı ise leke limon suyu ile silinip sonrasında soğuk su ile bu bölge temizlenebilir. Renkli kumaşlarda ise yumurta sarısı kullanılabilir. Eski bir çay lekesini çıkarmak içinse gliserinli su kullanmanız, lekenin ortadan kaldırılması için yeterli olacaktır. Temizlik malzemelerini kullanacağınız zaman öncelikli olarak bu maddeyi test etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı leke çıkarıcı ürünlerin içerisinde yer alan maddeler kumaşların renklerini soldurabilir.

Bunun için görünmeyen bir kısımda ürünü test ederek bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Lekenin çok daha fazla alana yayılmasını engellemek için mümkün olduğu kadar küçük dozlar şeklinde çay lekesinin bulunduğu alana kılavuzda belirtilen şekilde uygulamalar yapmak gerekiyor. Çünkü tek bir seferde yüksek dozda uygulanacak leke çıkartıcı ürün istenilenden çok daha kötü bir görüntünün oluşmasına neden olacaktır. Çay lekesinin oluşması sonrasında bu bölgenin kesinlikle ovulmaması, bunun yerine özellikle de kadife kumaşların fırçalanması büyük bir öneme sahip. Fırçalanma sayesinde tüylenme sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. Lekenin çıkartılması sonrasında kurumanın hızlanarak yeni lekelerin oluşmasını engellemek adına fön gibi kurutucular kullanılabilecektir.