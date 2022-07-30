Çay lekesi nasıl çıkar? Kurumuş çay lekesi nasıl çıkar?

Günlük hayatta pek çok lekeyle karşılaşırız bu Lekelerle başa çıkmak zor olsa da bazı lekeler kolay ve pratik yollarla birkaç dakika içerisinde tamamen kurtulmak mümkündür. Her lekenin temizliğinde olduğu gibi çay lekesinde de lekenin yayıldığı alanı olabildiğince küçük bir alanda kalmasını sağlamaya çalışmalıyız ve en önemlisi de lekeyi kontrol altına almamız gerekmektedir.

Çay lekesinde, lekenin çıkmasında zorlu etkenlerden biride şekerdir. Çayla beraber şeker tortularının da dökülmesi sonucu çay lekesini çıkarmak oldukça zor bir hale gelir. Bu şeker tortuları ancak leke kuruduktan sonra süpürülebilir hale gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı poşet çaylar temizlik açısından daha fazla tercih edilen çaylar arasında yer almaktadır. Çay sıvı hale sahip olduğu için çitilendikçe de etrafa yayılan ve büyüyen bir leke haline gelmektedir. Bu nedenle leke çıkarma yöntemleri dikkate alınarak işlem yapılmalıdır.

Çay lekesi döküldüğü yerin yapısına ve dokusuna göre de değişkenlik göstermektedir. Bu duruma bağlı olarak lekeler bazen kalıcı olarak kalmakta ya da tam tersi kolay bir şekilde çıkmaktadır. Çay lekesini özellikle yün ve ipek kumaşa sahip olan eşyalardan çıkarmak maalesef her zaman mümkün olmayabilir.

Duvar Üzerindeki Çay Lekesi Nasıl Temizlenir?

Duvarda çayın işi ne diye düşünmeyin, çay dökülürken maalesef pek düşünceli davranmaz ve sıçramadığı yer kalmaz. Bu olayla da pek çok kişi istemeyerek karşılaşmıştır. Eğer olur da bir gün sizin de duvarınıza çay sıçrarsa nasıl temizlemeniz gerektiğini düşünmenize gerek yok, şimdi anlatacağımız şekilde uygulayarak temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulanışı:

Duvardaki çay lekesini temizlemek istiyorsanız, öncelikle temiz bir kaseye 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar nişasta koyun.( çay Lekesinin büyüklüğüne göre bu miktarı artırıp azaltabilirsiniz. )

Daha sonra bu nişastayı yeterli miktarda sulandırın.

Suyu da ekledikten sonra bir güzel karıştırın.

Hazırladığınız nişastalı su karışımına temiz bir süngeri ya da temiz bir bezi batırın ıslattığınız

bezle duvardaki lekeli bölgeyi hafif ve dairesel hareketlerle güzel bir şekilde silin.

Bu işlemlerin ardından temiz suyla da duvarı iyice temizleyin. Duvardaki çay lekesini temizlemek işte bu kadar basit.

Giysilerden Çay Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Arkadaşlarınızla birlikte çay sefası yaparken, kahvaltı yaparken ya da iş yerinde çalışırken elbisenize dökülen çay, size istenmeyen kötü bir sürpriz yapabilir. Ama hiç endişelenmeyin, çay üzerinize döküldüğü anda müdahale ederseniz, giysilerinizden çay lekesi nasıl çıkar diye düşünmenize hiç gerek kalmaz. Giysilerdeki çay lekesinin nasıl temizleneceği konusundaki gerekli bilgiler için, aşağıdaki yazımızı dikkatli bir şekilde okumanız yeterli olacaktır.

Uygulanışı:

İlk olarak çay döküldüğü anda temiz emici bir bez ya da kağıt havlu yardımı ile çay lekelerinin olabildiğince emilmesi sağlanır.

Daha sonra, evinizde kullandığınız çamaşır deterjanıyla temizleme işlemine devam edebilirsiniz.

Bir miktar toz deterjanı lekeli bölgenin üzerini kapatacak şekilde döküp lekeli bölgeyi oval arsanız eğer leke de henüz derine işlememişse olumlu sonuç alabilirsiniz.

Sabunlu Su ile Çay Leke Çıkarma

Çay lekesiyle baş etmede kullanılan bir başka yöntem ise beyaz sabundur. Sabunu doğrudan lekenin üzerine uygularsanız, lekenin daha fazla yayılmadan ve giysinizin dokusunda derine nüfus etmeden kolay bir şekilde çıkarılmasını sağlamış olursunuz.

Çay lekesinde olduğu gibi diğer pek çok lekeyi temizlerken kimyasal temizlik ürünleri kadar güçlü etkiye sahip olan ancak kimyasal temizleyiciler gibi herhangi bir zararlı etkisi bulunmayan sirkeyi de neredeyse tüm dert yaratacak lekelerde kullanabilirsiniz.

Halılar evlerimize dekoratif anlamda çok fazla katkı sağlamaktadır. Bu yüzden halılarımızı çok severiz ve en ufak bir leke gelsin istemeyiz. Ancak sevdiğiniz bu halılarımıza dökülen çay oldukça canınızı sıkar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalınca nasıl temizlememiz gerektiğini düşünürüz. Günümüzdeki halıların kalitesi çok farklı ve en ufak bir müdahalede bulunduğumuzda bile zarar görebilecek haldedir. Eğer bir gün böyle bir durumla karşı karşıya gelirseniz aşağıda anlatacağımız yöntemleri adım adım takip ederek çay lekesinden kurtulabilirsiniz.

Karbonatla Halıdan Çay Lekesi Çıkarma

Uygulanışı:

İlk olarak bir kabın içerisine bir miktar karbonat ve az miktarda ılık su ilave ederek kap içerisinde güzel bir şekilde karıştırın.

Karıştırdıktan sonra elde edilen homojen karışımı, halının çay lekesi olan bölgesinin üzerine dökülür ve bir bez yardımı ile halı yüzeyi silinir.

Daha Sonra temiz su kullanarak halıyı durulayın.

Parlatıcı İle Halıdan Çay Lekesi Çıkarma

Uygulanışı:

Bulaşık makinelerinde kullandığınız parlatıcılar da, halıdaki çay lekesini çıkarmada oldukça etkili bir temizleyici etkiye sahiptir.

Parlatıcıyı, bir miktar suyun içerisine katılarak çözülür daha sonra lekeli bölgenin üzerine sürülür ve 15 – 20 dakika kadar bekletilip temiz bir bezle silinir.

Çay Lekesi Neyle Çıkar?

Çay lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap verdikten sonra sizlere çay lekesi neyle çıkar hakkında bilgi vermek istiyorum. İşte çay lekesini neyle çıkar sorusunun cevabı;

Limon:

Limon, neredeyse her evde bulunmaktadır ve birçok leke üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Hatta birçok kimyasalın içinde de bulunmaktadır. Kısacası limon güçlü temizlik etkisine sahip doğal bir üründür. Bu işlemler sırasında halıya herhangi bir zarar vermeden lekeyi çıkaran limon, aynı zamanda uyguladığınız bölgenin üzerinde gözle görülür bir temizlik sağlar. Bir limonu 2’ ye ayıracak şekilde keserek halı üzerinde çay lekesi bulunan bölgeyi limonla güzel bir şekilde ovarsanız leke kolay bir şekilde çıkacaktır.

Beyaz halıdan çay lekesi nasıl çıkar?

Çay lekesini gidermek için bir kap içinde bir fincan sirke, biraz sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımı hazırlayın. Dilerseniz çamaşır deterjanı da tercih edebilirsiniz. Bu karışımı lekeli alana dökün ve temiz bir havlu ile halıyı temizleyin.

Sirke

Sık kullanılan bir başka doğal yöntem ise sirkedir. Sirke pek çok lekede olduğu gibi, çay lekesinde de oldukça etkili bir temizlik etkisi gösteren üründür. Sirke eğer bir miktar karbonatla karıştırılırsa daha etkili bir temizleyici haline gelir. Karbonat ve sirke karışımı elde edildikten sonra, çay lekesi bulunan bölge güzel bir şekilde silinir. Bu işlem sonrasında çay lekesi kısa sürede çıkacaktır.

Bulaşık Deterjanı

Halı üzerinde ki çay lekesini çıkarmak için, bulaşık deterjanı da oldukça etkili bir temizleyicidir. Bulaşık deterjanı, lekeli bölgenin üzerine bir miktar damlatılır ve nemli bir bezle iyice ovulur. Daha sonra temiz suyla birkaç kez durulanır. Bu sayede lekeden kolay bir şekilde kurtulmuş olursunuz.

Arap Sabunu

Birçok leke üzerinde sık sık kullanılan arap sabunu, hem zararsız hem de doğal bir temizleyici üründür. Arap sabunu ılık suyla beraber köpürtülür ve çay lekesi güzel bir şekilde silinir. Eğer Leke halı dokusunda çok fazla derine işlememişse, bu işlemi uygulamanız leke üzerinde olumlu bir sonuç verecektir.

Limon ve Karbonat:

Limon ve karbonat da size önerebileceğimiz bir başka doğal yöntemdir. Çay lekesi hangi doğal yöntemlerle çıkar diye merak ediyorsanız, limon ve karbonat size önerebileceğimiz doğal yöntemler arasında bulunmaktadır.

Çay lekesinin nasıl temizleneceğine dair verdiğimiz bu çeşitli yöntemlerle, başınıza gelen talihsiz kazaları hemen temizleyerek, çay keyfinizi tekrar keyifli hale getirebilirsiniz. Bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, çay döküldüğü anda hızlı bir şekilde müdahale etmenizdir. Bu şekilde lekeyi bulunduğu yerden kolay ve zararsız bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Çay Lekesi ile İlgili Uyarılar:

– Çay lekesi kalıcı bir lekeye yol açtığı için elinizden geldiğince hızlı bir şekilde müdahale etmeniz eşyanız ve kıyafetleriniz için son derece önemlidir. Çay döküldüğü anda İlk müdahale kağıt havlu ya da kuru bir bez yardımı çayın büyük bir bölümü em dirilebilir.

– Çayın döküldüğü bölge çitilenme melidir ya da ovulma malıdır. Bu işlemler lekenin daha geniş bir alana yayılmasından başka bir işe yaramayacaktır. Bu da sizi daha fazla zorlayacaktır.

– Açık renkli olan kıyafetlerde sabun, bulaşık deterjanı ya da çeşitli ağartıcı ürünler kullanılmamalıdır. Aksi takdirde kıyafette istenmeyen renk değişimleri oluşabilir.