Çay lekesi nasıl çıkar? (Giysiden, halıdan, koltuktan, duvardan): Eski eşyaları yeni yapan püf noktalar...

Çay lekesi nasıl çıkar? sorusu, özellikle ülkemizde en çok araştırılan sorulardan biri. Çok fazla çay tüketen bir millet olarak, bunun lekesiyle de en çok mücadele eden insanlarız. Peki bu leke giysiden, halıdan, duvardan ya da koltuktan nasıl çıkar?

Sıklıkla tüketilen içeceklerden biri olan çay, döküldüğü andan itibaren kişinin zorlu bir leke ile karşı karşıya kalmasını sağlıyor. Yalnızca kıyafetlerde değil; duvarda, kanepede, koltukta, halıda ve aklınıza gelebilecek birçok farklı alanda çay lekesi olabiliyor. Çay lekesini çıkarmak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Farklı yüzeylere göre çeşitlenen bu yöntemler, çoğu zaman çay lekesini çıkarmada başarılı olunmasını sağlıyor. İşte farklı yüzeylerde çay lekesi çıkartma yöntemleri..

Giysinize dökülen çay henüz kurumamışsa ilk olarak çay lekesinin üzerine uygun miktarda kağıt havlu koyarak fazla çayın giysinizden emilmesini sağlamalısınız. Bu noktada yalnızca beyaz kağıt havlu kullanmalısınız. Aksi takdirde renkli peçetelerin rengi giysinize bulaşabilir.

Giysinizin üzerinde yer alan fazla çayın emilmesini sağladıktan sonra giysinizi ters çevirmeli ve ardından çay lekesi bulunan kısmı soğuk su ile durulamalısınız.

Bahsedilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra ağartıcı içermeyen bir deterjan ile bir miktar soğuk suyu karıştırarak bir macun kıvamı elde etmeli, elde ettiğiniz macun kıvamındaki karışımı çay lekesi bulunan bölgenin üzerine yaymalısınız.

Bu noktada çay lekesinin miktarını da göz önünde bulundurarak 15-20 dakika aralığında beklemeniz gerekir.

Bekleme süresini tamamladıktan sonra giysinizi ılık su ile dikkatli bir şekilde durulamalı ve çamaşır makinesinde yıkamalısınız.

Deterjanın yanı sıra limon suyundan faydalanarak giysilerinizin üzerinden çay lekesini çıkarabilirsiniz. Bu işlemi açık renkli giysilerinizde uygulamamaya özen göstermelisiniz. Aksi takdirde limon suyu giysinizin üzerinde leke bırakabilir.

İlk olarak bir su bardağı suya yarım limonun suyunu ekleyerek bir karışım elde etmelisiniz.

Ardından lekeli giysinizi ters çevirip lekeyi bölgeyi soğuk su ile yıkamalısınız.

Hazırladığınız karışımın içerisine temiz bir bezi daldırarak bezin karışımı iyice çekmesini sağlamalısınız.

Karışımı çeken bez ile çay lekesi bulunan bölgenin üzerinde yavaş hareketlerle ovalama hareketi yapmalısınız.

Ardından giysiyi uygun bir yıkama programı ile çamaşır makinesinde yıkamalısınız. Bu adımları izleyerek giysinizin çay lekesinden tamamen arınmasını sağlayabilirsiniz.

ÇAY LEKESİ HALIDAN NASIL ÇIKAR?

Halınıza çay dökülür dökülmez ilk olarak beyaz bir kağıt havluyu çay lekesinin üzerine bastırarak fazla çayın emilmesini sağlamalısınız.

Ardından beyaz bir bezi soğuk su ile ıslatarak suyunu süzdürmeli, ardından çay lekesi bulunan bölgeyi tampon hareketlerle ovalamalısınız.

Bahsedilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra çay lekesinden kurtulamadıysanız bu işlemlerin ardından hemen yardım su bardağı sirkeyi yarım su bardağı soğuk su ile seyreltmeli ve temiz bir bezi hazırladığınız suya batırmalısınız.

Hazırladığınız karışım ile ıslattığınız bezi, yavaş tampon hareketlerle halı üzerinde bulunan çay lekesi üzerinde gezdirerek ovalama işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Sirkeli su ile çay lekesini ovaladıktan sonra tekrar bir temiz bez temiz etmeli ve soğuk duru suya bu bezi batırmalısınız. Ardından temiz bez ile çay lekesinin üzerinde tekrar ovalama işlemini gerçekleştirmelisiniz. Bu şekilde çay lekesinin halıdan tamamen arındığını gözlemleyebilirsiniz.

ÇAY LEKESİ KOLTUKTAN NASIL ÇIKAR?

Çay lekesini koltuğunuzdan çıkarmak için öncelikle bir miktar karbonat ile bir miktar suyu karıştırarak macun kıvamına gelmesini sağlamalısınız. Bu noktada kullanacağınız su ve karbonat miktarı, çay lekesinin büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir.

Ardından ıslak bir bez ile çay lekesine tampon yaptıktan sonra hazırladığınız karışımı lekeli bölgenin üzerine yaydırmanız gerekir.

Lekeli bölgeyi hazırladığınız karışımla tekrardan ovaladıktan sonra soğuk suya batırdığınız temiz bir bezden faydalanarak hazırladığınız karışım koltuktan çıkana kadar ovalama işlemini tekrarlamalısınız.

Bahsedilen işlemleri gerçekleştirdikten sonra lekeli bölgenin kuruması için belirli bir süre beklemelisiniz.

ÇAY LEKESİ DUVARDAN NASIL ÇIKAR?

Duvardaki çay lekesini pratik bir şekilde temizleyebilmek için ilk olarak; iki yemek kaşığı nişastayı uygun miktarda su ile sulandırmalısınız.

Hazırladığınız su ile temiz bir süngeri ıslatmalı, ıslattığınız sünger ile duvarın üzerinde yer alan çay lekesini ovalamalısınız.

Ardından duru su ile lekeyi tekrar ovalayarak çay lekesinin duvardan çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Çay lekesini giysiden, halıdan, koltuktan veya duvardan çıkarmak için lekeye hızlıca soğuk su, karbonat, sirke ya da limon suyu ile müdahale etmek gerekir. Fazla sıvıyı kağıt havluyla alıp, doğal malzemelerle hazırlanan karışımlarla hafifçe silerek lekelerden kurtulabilirsiniz.