Çay lekesi nasıl çıkar?

Halınıza çay döküldüğünde hemen endişeye kapılmayın halınıza zarar vermeden yapabileceğiniz şeyler var. Halıya dökülen çayın leke yapmanız gereken ilk yöntem leke olan yere sirke kullanmaktır.

Beyaz sirke ve sıcak su ile bir karışım hazırlayıp sprey şişe içine ekleyin. Lekeli bölgeye bu karışımı defalarca püskürtün. Birkaç dakika sonra soğuk bir bez ile lekeyi temizlemeye çalışın.

Diğer bir yöntem ise o anda çay dökülen bölgeye bulaşık makinesi parlatıcısını bir miktar dökün ve yaklaşık 1 saat kadar bekleyin daha sonra soğuk havlu ile dairesel hareketlerle temizleyin çay lekesinin yok olduğunu fark edeceksiniz. Herhangi bir marka bulaşık makine parlatıcısı işiniz görür.

Her evde bulunan karbonat ve sıcak su; halıdan şekerli çay lekesini yok etmeye yarayan diğer bir yöntemdir. Çay dökülen bölge için ufak bir kap içinde bir paket karbonat ve bir fincan sıcak su karışımı hazırlayın. Bu karışımı lekeli bölgeye dökün ve bir süre bekleyin. Daha sonra ılık bir havlu ile lekeyi ovalayın. Karbonat her alanda etkili olduğu gibi halı temizliği konusunda size yardımcı olacaktır.