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Ekonomi

Çay izni alanlar yarın gece yolcu

Çay hasadı yapacak olan vatandaşlar için çay hasadı yol izin belgesi başvuruları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:38:00 -
Çay izni alanlar yarın gece yolcu

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere “Çay Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat İzin Belgesi” konulu genelge gönderdi. Buna göre, şehir giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan veya seyahat güzergahlarında bu illerden biri veya birkaçı bulunan illerde ikamet eden Çaykur’a kayıtlı çay üreticileri, çay bahçelerinin bulundukları illere seyahat izin belgesi almak şartıyla seyahat edebilecek.

Başvuru şartı aranıyor

Çay üreticisi, çay hasadı için “Seyahat İzin Belgesi” başvurularını, elektronik ortamda e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi ve “ALO 199 Vefa Destek Sistemi” üzerinden yapabiliyor. İzin başvuruları kabul edilenlere herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın kısa mesaj servisi (SMS) ile bilgilendirme yapılacak. Onaylanan seyahat izin belgeleri yapılacak denetimlerde gerekli kontrollerin sağlanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlaması amacıyla eş zamanlı olarak gidecekleri illerin valiliklerine ve genel kolluk birimlerinin veri tabanlarına da iletilecek. Seyahat izin belgesi düzenlenen çay üreticileri, yarın gece saat 00.00’dan itibaren çay hasadı yapacağı ile seyahat edebilecek.

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