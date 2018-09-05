THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Çay ihracatı rakamları açıklandı

Doğu Karadenizli firmalar tarafından 2018'in ocak- ağustos döneminde yapılan çay ihracatı 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştığı bildirildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:21
Çay ihracatı rakamları açıklandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'den ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin 773 dolarlık çay ihracatı yapıldığını söyledi.

Türk çayının bu dönemde 96 ülkeye ihraç edildiğine dikkati çeken Turgut, çay ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu ifade etti.

Turgut, Doğu Karadenizli firmalar tarafından yapılan çay ihracatının 2 milyon 99 bin 362 dolara ulaştığını belirterek, Doğu Karadeniz ekonomisinde çayın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini kaydeden Turgut, "Özellikle ÇAYKUR'un Türk çayı tanıtım çalışmalarında çok önemli katkısı bulunmakta. Bu çalışmalar sonucunda da Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı Avrupa Birliği ülkeleri olmuştur." dedi.

Turgut, turizm potansiyelinin de çay ihracatını etkilediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Son yıllarda Doğu Karadeniz'de Arap turistlerin yoğunlaşması ile Ortadoğu ülkelerinden de önemli talepler olmakta. Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri geliştirilmeli. Sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesiyle de önemli bir talep oluşacaktır. Son yıllarda buna beyaz çayı örnek gösterebiliriz."

Turgut, yeni çay türlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalara ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:21
  1. Çay
  2. Çay üretimi
  3. çay ihracatı
  4. ihracat rakamları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. İdliblilerden çağrı! "Bölge..
    3. Elif Şafak’a sert sözler: CIA köpeği..
    4. Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?
    5. ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!
    6. Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi!..
    7. Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı
    8. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    9. Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis..
    10. Akhisarspor'a UEFA Avrupa Ligi müjdesi
    11. İstila ettiler! Bartın'da köylüler 2..
    12. İhracat rakamlarında bir iyi bir de..
    13. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!..
    14. Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi
    15. PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin..
    16. Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre..
    17. Kelebekler köyü istila etti! Köylüler..
    18. Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu!..
    19. Sarıgül safını seçti!
    20. CHP'den Binali Yıldırım'a 'dinleme'..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı