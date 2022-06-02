Çay ağacı (Hint defnesi) yağının cilde faydaları ve zararları Nelerdir?

Kendi içerisinde farklı türleri bulunan çay ağacı diğer adıyla Hint defnesinin yapraklarının damıtılması sonrasında hazırlanan çay ağacı yağı, Avustralya’nın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde geleneksel tıpta hastalıkları tedavi etmek için uzun yıllardır kullanılıyor.

Antiseptik özelliği sayesinde çoğu hastalığı tedavi edici bir özelliği bulunan çay ağacı yağı, bir yandan da cilt sağlığımızı gözetiyor. Cildimizi nemlendiren, besleyen ve cildimize bakım yapan bu şifalı yağın faydaları arasında saçlarımızı güçlendirmesi, saçlarımıza ışıltı ve canlılık katması da bulunuyor.

İşte, çay ağacı yağına dair bilmeniz gereken detaylar:

Çay Ağacı Yağı Nedir?

Avustralya kıyı kesiminde doğal olarak yetişen çay ağacı yağı, 2 metreye kadar uzanabilen boyu ile buradaki yerliler tarafından yüzyıllardır hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

Tarihi geçmişi 18. yy’a kadar uzanan ve Kaptan Cook tarafından keşfedilen bu şifalı bitki ismini ise yapraklarının çay olarak demlenmesinden alıyor. Bilimsel adı Melaleuca olan çay ağacı yağı, Avustralya’nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde hatta Uzak Doğu’da bile cilt bakımında kullanılıyor.

Ülkemizde son zamanlarda giderek daha da popülerleşmeye başlayan çay ağacı yağını kozmetik ürün satışı gerçekleştiren online alışveriş sitelerinden oldukça uygun fiyata satın alabilir, sizler de bu yağın faydalarından en kısa sürede yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı Ne İşe Yarar?

Çay ağacı yağı ne işe yarar ve çay ağacı yağı nerelerde kullanılır hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Çoğu kozmetik üründe, cilt bakım kremlerinde, saç şampuanlarında etkin madde olarak yer alan çay ağacı yağı, genel sağlığımızdan tutun da cilt ve saç sağlığımıza kadar uzanan son derece kapsamlı etkileri ile ön plana çıkıyor.

Deri iltihaplanmalarını tedavi eden bu yağ, antiseptik özelliği sayesinde cilt tahriş ve yaralanmalarına da iyi geliyor.

Anti bakteriyel ve antiviral bir yönü bulunan çay ağacı yağı, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Basur, çatlak ve sivilce tedavisinde önemli bir rol oynayarak, cilt sorunlarını tedavi ediyor.

Söz konusu saç sağlığı olduğunda ise saç köklerini güçlendiriyor, saçlara yumuşaklık katıyor ve saç dökülmelerini önlüyor.

Çay Ağacı Yağının Cilde Faydaları

Genel sağlığımızın yanı sıra cilt ve saç sağlığımızı da koruyan çay ağacı yağının faydalarını 2 sınıfta ele alabiliriz. Çay ağacı yağı yüze sürüldüğünde etkisini kısa zamanda gösterir. Cilt lekelerini geçiren etkisi vardır.

Çay ağacı yağının cildimize faydaları

Yaraları iyileştiriyor

Anti bakteriyel ve antiviral olan çay ağacı yağı, cildimizdeki yara, kesik ve yanıkların üzerine sürüldüğünde yaraların iyileşme süresini kısaltıyor.

Ancak derin yara, kesik ve yanık söz konusu olduğunda mutlaka bir doktora görünmeyi ihmal etmemelisiniz.

Tırnak mantarını tedavi ediyor

ciltguzellik'in haberine göre; Güçlü bir doğal antiseptik ve anti bakteriyel olarak, tırnak mantarını tedavi ediyor. Mantar oluşumunu engellemenin yanı sıra mantarın hem el hem de ayak tırnaklarımızda daha geniş alanlara yayılmasını önlüyor.

Tırnak mantarının yanı sıra diğer mantar çeşitlerini de yok edici bir yönü bulunuyor.

Günde bir iki sefer mantarlı tırnağınıza birkaç damla çay ağacı yağı damlatarak, mantarla etkili bir şekilde savaşabilirsiniz.

Uçukları yok ediyor

En sık karşılaştığımız cilt problemlerimizden biri olan uçukları da tedavi ederek, uçukları yok ediyor.

Dudak kenarlarındaki uçuklar başta olmak üzere vücudunuzun farklı yerlerindeki uçuklardan bir an önce kurtulabilmek adına gün içerisinde üç dört kez uçukların üzerine direk olarak bu yağdan sürebilirsiniz. Ancak bu yağın zehirli olduğunu unutmamalı ve yağın ağzınızla temas etmemesine özen göstermelisiniz.

Suçiçeğini iyileştiriyor

Hemen hemen tüm çocukların yüzleşmek zorunda kaldığı suçiçeğinin tedavisinde de bu mucizevi yağdan yararlanılabiliyor.

Ancak tahriş edici bir yönü bulunan bu yağı direk olarak çocuğunuzun cildinize uygulamaktan da kaçınmanız gerekiyor. Birkaç damla çay ağacı yağını bir yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırdıktan sonra çocuğunuzun cildindeki yaraların üzerine bir parça pamuk ile sürebilirsiniz.

Sedef semptomlarını hafifletiyor

Yaygın cilt sorunlarından bir diğeri olan sedefin semptomlarını hafifleten bu yağ, sedef yaralarını hafifletmenin yanı sıra kaşıntıyı da alıyor.

Sivilce ve aknelerinin kötü görünümünü iyileştiriyor

Harika bir anti bakteriyel ve antiseptik olarak, cildimizdeki hafif ve şiddetli sivilceleri ve iltihaplı sivilceleri yani akneleri tedavi ediyor.

Bu sayede daha sorunsuz ve ideal bir cilde kavuşmamıza aracılık ediyor. Sivilcelerin yanı sıra sivilce izlerinin tedavisinde de başarılı bir performans sergiliyor.

Sinek ve böcek sokmalarına iyi geliyor

Antifungal ve anti bakteriyel özellik sergileyen çay ağacı yağı, ciltteki sinek ve böcek sokmalarına da iyi geliyor.

Cildinizdeki sinek ve böcek ısırıklarının üzerine bir parça pamuk yardımıyla birkaç damla çay ağacı yağı sürerek, yaraların hızlıca iyileştiğine tanık olabilirsiniz.

Cildi toksinlerden arındırıyor

Doğal bir peeling etkisi gösteren çay ağacı yağı, cildi kirden, makyaj kalıntılarından ve her türlü toksinden arındırıyor.

Cildi derinlemesine temizleyerek, ölü hücreleri cildimizden uzaklaştırıyor. Gözenekleri açarak, siyah noktaları yok ediyor.

Cilt sarkmalarını toparlıyor

Ciltteki çatlaklara ve sarkmalara iyi gelen çay ağacı yağı, cilt sarkmalarını toparlayıcı bir özellik sergiliyor. Cildi gerginleştirerek, çatlak ve sarkmalarla savaşıyor. Cildin elastikiyetini korumasına aracılık ediyor.

Yaşlanma karşıtı bir etki göstererek, yaşlanmanın beraberinde getirdiği ince çizgi ve kırışıklıkların görünümünü hafifletiyor.

Kısacası daha genç görünen, sağlıklı, canlı, parlak, aydınlık ve ışıltılı bir cildin kapılarını aralamanıza öncülük ediyor.

Basur ve hemoroidi tedavi ediyor

Basur ve hemoroid tedavisinde de etkili olan bu yağ, güçlü bir antiseptik olarak basur yaralarını iyileştiriyor ve basurun ilerlemesini durduruyor.

Çay ağacı yağının makyaj temizleyici olarak kullanımı:

Cilt sağlığımızı pek çok açıdan gözeterek, adeta cildimize bakım yapan bu etkili cilt bakım yağını dilerseniz günlük makyaj temizleyiciniz olarak da kullanabilirsiniz.

Ancak çay ağacı yağını makyaj temizleyici olarak kullanmayı düşünüyorsanız, daha hafif bir yağ ile seyrelttikten sonra cildinize sürmelisiniz. Aksi halde cildinizi tahriş edebilirsiniz. Bu noktada kanola yağından faydalanabilirsiniz.

Güçlü ve etkili bir makyaj temizleyici hazırlamak için çeyrek fincan kanola yağı ile 10 damla çay ağacı yağını cam bir kasede karıştırın. Cam kaseyi serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edin. Makyajınızı cildinizden derinlemesine temizledikten sonra cildinizi bol ılık suyla durulamayı ve ardından günlük nemlendiricinizi kullanmayı ihmal etmeyin!

Çay ağacı yağının ağız ve diş sağlığında kullanımı:

Ağız içindeki yaraları ve diş eti iltihaplanmalarını da tedavi eden çay ağacı yağı, yaraları hızlı bir şekilde iyileştiriyor.

2 damla çay ağacı yağıyla yarım su bardağı suyu karıştırdıktan ve bu karışımla günde birkaç kez düzenli şekilde gargara yaptıktan sonra ağız ve diş eti problemlerinizi tedavi edebilirsiniz.

Çay ağacı yağı ile buhar banyosu:

Grip, nezle, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek istediğinizde bu yağ ile buhar banyosu yapabilirsiniz.

Buhar banyosu yapmak için öncelikle bir leğeni kaynar su ile doldurun. Ardından kaynar suyun içine 4-5 damla çay ağacı yağı damlatın. Başınızın arka kısmına temiz bir havlu koyduktan sonra leğenden yükselen buharı burnunuzla içinize çekin. 5-10 dakika işlemi tekrar edin.

Çay ağacı yağının saça faydaları

Saçları güçlendiren ve gürleştiren çay ağacı yağı, saç dökülmelerine de iyi geliyor. Aynı zamanda saç derisini de koruyarak, saçta kepek oluşumunu önlüyor.

Saç bölgesindeki egzamanın tedavisinde de oldukça etkili oluyor.

Saç derisindeki mantar, kaşıntı, iltihap tedavisinde de çay ağacı yağı ile yüksek oranda başarı elde ediliyor.

Çay ağacı yağının saça faydalarından yararlanmak için bir miktar çay ağacı yağını sorunlu cilt derinize sürebilir, 30 dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayabilirsiniz. Kepek ve saç dökülmesi tedavisi amacıyla bu yağdan şampuanınıza birkaç damla damlatabilirsiniz.

Çay Ağacı Yağının Cilde Zararları

Çay ağacı yağı cilde faydaları olduğu kadar bazı yan etkileri ve zararları bulunmaktadır. Genelde alerjik tepkiler veren bu bitkisel yağ bazı kişilerde batma, yanma ve kaşıntı sıklıkla görülebilir.

Çok fazla ve aşırı kullanımı yan etkilerinin ortaya çıkmasını tetikler. Kesinlikle kullanmadan önce az miktarada sürülür ve verilecek tepkiye bakarak kullanılır.

Kesinlikle ağız yolu ile alınmamalıdır ve gargara yaparken bol su ile ağız durulanmalıdır. Ciddi oranda zehirlenme riski taşımaktadır.

Çay Ağacı Yağı Cilde Nasıl Uygulanır

Çay ağacı yağını direk olarak yüzünüze sürebileceğiniz gibi cilt bakım maskelerinde kullanabilirsiniz. Sivilce cilt lekelerini yok etmede etkili olan bu yağı temiz cildinize sürmeniz yada cilt bakım maskelerinize ekleyerek kullanmanız yeterlidir.

Pamuk yardımı ile bütün yüzünüze yada sivilce yada cilt lekelerinin olduğu bölgeye sürün.

Çay ağacı yağı yüze sürülür mü sorusu çok sık sorulduğundan bu soruya cevap vermek istiyorum. Yağı direk yüzünüze sürebilirsiniz.

Çay Ağacı Yağı Cildi Beyazlatır mı?

Düzenli olarak çay ağacı yağı yada yağ ağacı yağı kremi kullananlar cilt lekelerinin görünümüm azalttığını söylemişlerdir. Cilt renk tonunda açılma sağlayan bu yağ cilt beyazlatmaya yardımcı olmaktadır.

Çay Ağacı Yağı Cildi Yakar mı?

Çay ağacı yağı cilde yada yüze sürüldüğünde yanma. tahriş ve kızarıklığa neden olabilir. Genelde bu yan etkiler alerjik tepkilerdir. Temiz cilde az miktar sürülmelidir.