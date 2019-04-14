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Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun NATO toplantısında Fransız parlamenter Sonia Krimi'ye ağzının payını vermesinden sonra salonu terk eden parlamenter Joelle Garriaud-Maylam, skandal açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2019 Pazar 13:44
Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasında yaşanan sözde Ermeni soykırımı gerginliğinde salonu terk eden parlamenter Joelle Garriaud-Maylam, "Onurdan uzak ve diplomatik olmayan ifadelerle Fransa'ya hakaret etmesi çok kötü" açıklamasında bulundu.

Antalya'daki NATO toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransız parlamenter Sonia Krimi arasında yaşanan sözde Ermeni soykırımı gerginliğinde salonu terk eden diğer parlamenter Joelle Garriaud-Maylam sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı.

Fransız vekilden skandal ifadeler

Toplantıyı terk ettiklerini hatırlatan Garriaud-Maylam, "TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun NATO parlamenter semineri açılışında onurdan uzak ve diplomatik olmayan ifadelerle Fransa'ya hakaret etmesi çok kötü" dedi.

İşte o tweet;

Ne yaşanmıştı?

NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlamıştı. Söz alan Fransız parlamenter Sonia Krimi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un toplantıda Fransa ve İtalya'nın 1915 olaylarına ilişkin kararlarını eleştiren sözleri karşısında şoke olduğunu söylemişti. Krimi, "Birçok ülke için PKK terörist değildir ama sizin için böyledir. Bunu dikkate almamız gerekiyor" demişti.

Çavuşoğlu'ndan sert tepki

Krimi'nin bu sözlerine tepki gösteren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sonia Hanım'ın şoke olmasını anlayabiliyorum. Çünkü Sonia Hanım'ın ülkesi ve Fransa gibi ülkeler bir şeyi anlamıyor. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar ve istediği kararları istediği gibi verecekler. Dolayısıyla Türkiye veya başka bir ülkeden eleştiri geldiği zaman da şoke olacaklar. Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın" demişti. Çavuşoğlu'nun tepkisi üzerine Krimi ve beraberindeki bir katılımcı, konuşmanın sonunda salonu terk etmişti.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 13:44
  1. Antalya
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Fransız parlamenter Sonia Krimi
  4. sözde Ermeni soykırımı
  5. Joelle Garriaud-Maylam
  6. NATO toplantısı
  7. NATO Parlamenter Asamblesi 99'uncu Rose-Roth Semineri ve Akdeniz-Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı
  8. Sonia Krimi
  9. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu
  10. Cezayir

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  • Dünyanın en ibne ırkı: FıransızDünyanın en ibne ırkı: Fıransız16 dk önce
    Esas Maraş' a, Anteb' e dadanan Fıransızları soy kırıma uğratmak lazımdı da kaçtılar i.neler sonradan
  • DoğruDoğru18 dk önce
    Ne oldu faşistler acidimi daha ahiret var .

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