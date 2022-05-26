Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu, Suriye'ye operasyon yapılacağının sinyalini vererek, "Gereğini yapmamız lazım" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" ifadelerini kullandı.

'Kimsenin hakkında gözümüz yok'

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür" ifadelerini kullandı.

Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğunu söyledik" dedi. İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Yunanistan'a ve ABD'ye tepki

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "ABD'ye açıkça söyledik, ABD'nin gerek Kıbrıs konusunda gerekse Türkiye, Yunanistan Egeler dahil bir denge politikası var. Bu dengeden bir sapma görüyoruz bunu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a da söyledik, uyarıyı da yaptık

Diğer taraftan Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris barış anlaşması çerçevesinde şartlı olarak kendisine verilen adaların statüsünü bozması uluslararası hukuka aykırı. Yunanistan ne gerekçe bulursa bulsun gerekçesi geçerli değil. Şartlar nedir bu adaları silahlandırmayacağı, Yunanistan 1960'dan beri silahlandırdı biz de vazgeçmezse egemenlik tartışması başlar dedik, gayet açık. Son derece ciddiyiz, blöf yapmıyoruz çünkü şartlı verilen Adalar'dır, her konuşmasında uluslararası hukuk anlaşma diyen Yunanistan buna uymazsa biz bu işi daha ileri noktaya götüreceğiz. " dedi.

ABD'nin mutabakata uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.