Çavuşoğlu'ndan Yeni Zelanda'ya teşekkür mesajı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da geçen hafta camilere yönelik Hristiyani terör saldırısının ardından gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'a teşekkür etti.

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başta Başbakan Jacinda Ardern ve İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'a Christchurch saldırılarını başından itibaren terör olarak nitelemeleri ve Müslüman topluluğuna yönelik hassasiyetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz. Yeni Zelanda'yla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, bugün İstanbul'da düzenlenen, "Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı"na katıldı. Christchurch'taki Hristiyani terör saldırısında 51 kişi şehit düşmüştü.

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