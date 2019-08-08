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Çavuşoğlu'ndan Suriye Anayasa Komitesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "(Anayasa Komitesine ilişkin) Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz"- "Avrupa'da olmak ve Avrupalı olmak bizim için çok değerlidir ama Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için çok değerlidir"- "Azerbaycan'ın bizim vatandaşlarımıza vizeyi kaldırması son derece anlamlı oldu"

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
Çavuşoğlu'ndan Suriye Anayasa Komitesine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Anayasa Komitesinin kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiklerini belirterek "Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin bugüne kadarki Asya politikalarının başarılı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan, kapsamlı Afrika açılımı sayesinde Türkiye'nin kıtayla ilişkilerinin ortaklık politikasına dönüştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin "Latin Amerika ve Karayipler Açılımı"nın da bir başarı hikayesi olduğunun herkes tarafından dile getirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Asya politikasının bugüne kadar eksik olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bütüncül bir yaklaşımla Asya ülkeleriyle onların da farklılıklarını gözeterek ve bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi çok daha ileriye götürmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide koyduğu hedefler doğrultusunda Asya'yı göz ardı edemeyeceklerini belirterek, "Yeniden Asya" açılımının kapsamlı ve bütüncül olacağını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, bu açılımın kapsamının, ekonomi dışında eğitim ve savunma sanayisi alanlarını da bünyesinde barındıracağını kaydetti.

Türkiye'nin "Yeniden Asya" açılımına dışarıdan olumsuz bir açıklama gelmediğinin altını çizen Çavuşoğlu, içeriden de olumlu tepki geldiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu açılımla Türkiye'nin Batı'yı ihmal edeceği algısının yanlış olduğunu belirterek "Avrupa'da olmak ve Avrupalı olmak bizim için çok değerlidir ama Asya'da ve Asyalı olmak da bizim için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, gelecekte dijital diplomasi alanında da açılım yapacaklarını kaydetti.

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırmasına değinen Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın bizim vatandaşlarımıza vizeyi kaldırması son derece anlamlı oldu." ifadesini kullandı.

- Anayasa Komitesi konusu

Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla yapılması planlanan üçlü zirveyle ilgili bir soru üzerine, zirvenin Türkiye'nin ev sahipliğinde 11 Eylül'de gerçekleşmesinin öngörüldüğünü söyledi.

"Astana süreciyle başlattığımız bu iş birliğinin çok faydasını gördük." diyen Çavuşoğlu, hem saha hem masada, çatışmaların durdurulması gibi konularda bu sürecin önemini vurguladı.

Çavuşoğlu, son olarak İdlib'de rejimin saldırganlığının durdurulması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını belirterek şöyle devam etti:

"Son geldiğimiz noktayı değerlendirme bakımından bu üçlü zirve zamanlıca olacak ve önemli bir toplantı olacak. Anayasa Komisyonunun kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiğimizi söylemiştim. Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz."

Anayasa Komitesinin kurulmasından sonra Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa arasında dörtlü zirve yapılması için Japonya'daki G20 toplantısında mutabakat sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin ile hem Macron ile hem de Merkel ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler doğrultusunda Anayasa Komisyonu kurulur kurulmaz ve üçlü zirveden sonra dörtlü zirvenin de planlamasını yapacağız." dedi.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:45
  1. Çavuşoğlu
  2. güvenli bölge
  3. Suriye
  4. türkiye
  5. Yeniden Asya

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