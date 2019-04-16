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Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi" törenine katıldı. Açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransız parlamenter Sonia Krimi'ye dersini vermeye devam etti.

16 Nisan 2019 Salı 00:48
Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Selçuk Üniversitesinde "Fahri Uluslararası İlişkiler Doktora Payesi" törenine katıldı. 

Çavuşoğlu burada şu açıklamalarda bulundu:

İçinden geçtiğimiz süreç maalesef bizi bir çok tehdit ve sınamalarla da karşı karşıya bırakmaktadır.

"Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarihimizi öğrenecek değiliz"

Kendi tarihini bile unutup mevki makam için kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. Kendi soyuna yapılanları unutan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz.

"Tarihimizde sömürgecilik ve soykırım yok"

"Biz ecdadımızla, tarihimizle gurur duyuyoruz. Çünkü bizim tarihimizde soykırım yoktur. Bizim tarihimizde sömürgecilik de yoktur"

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 00:48
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