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Siyaset Çavuşoğlu'ndan sert açıklama! "Bedelini ödetiriz, ateşle oynamasınlar"
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan sert açıklama! "Bedelini ödetiriz, ateşle oynamasınlar"

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK'ya ofis açma izni veren GKRY'ye sert uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:29:00 - 2022-01-20 15:06:43
Çavuşoğlu'ndan sert açıklama! "Bedelini ödetiriz, ateşle oynamasınlar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları:

(GKRY'nin PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesi) Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Ateşle oynamasınlar.

Teröre destek vererek düşmanımın düşmanı dostumdur diyorlar. Terör örgütlerini kendi çıkarları için kullanan ülkeler olduğu bir gerçek. Bunun son örneğini Suriye'de DAEŞ'le mücadele adı altında PKK/YPG'ye destek veren ABD'dir.

Yunanistan'da da PKK'nın ve DHKPC'nin kampları olduğunu biliyoruz. Bu kamplarda eğitim gören örgüt mensupları ülkemize dönerek terör eylemleri gerçekleştirdi. Ancak unutmasınlar: Teröre ev sahipliği yapmak ateşle oynamaktır. Ateşle oynayan da bunun bedelini öder ve bu bedel çok ağır olur.

Rum Kesimi'nin teröristlere verdiği destek ortada, kendileri de inkar etmiyor. Ancak bu sebeple Yavru Vatan'a veyahut ülkemize bir tehdit ya da saldırı gelirse bu artık bizim güvenlik meselemiz olur ve gereken cevap da verilir.

Bizler bazı komşularımızla farklı görüşlere sahip olsak da terör bu konuların üzerinde bir meseledir. Bize yönelik bir saldırı olursa komşu ülkedeki mevcudiyete yaptığımız gibi ağır bedeller ödetiriz.

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Yorumlar

cemal

PKK MECLİSTE SAĞA SOLA HAVA ATMA YEMİYO ARTIK
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Budur

Tam da söylenecek budur, bravo.  
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