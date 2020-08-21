Çavuşoğlu'ndan Pakistan için taziye mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'da yaşanan sel felaketinde ölenler nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Pakistan’ın kuzeydoğusunda yağmurlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. Olayda 24 kişi hayatını kaybetti.
Yaşananların ardından Türkiye, kardeş Pakistan halkına başsağlığı diledi. Aynı zamanda Pakistan devletinin her zaman yanında olduğumuz belirtildi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sel felaketi sırasında hayatını kaybeden Pakistanlılar için Allah’tan rahmet, yaralılar için ise şifa diledi.
Çavuşoğlu, “Kardeş Pakistan’ın her zaman yanındayız.” diye yazdı.
Aynı zamanda Bakan Çavuşoğlu, İngilizce olarak da Pakistan için mesaj yayınladı.
Pakistan'da muson yağmurları etkili olmuş ve yağışarın tetiklediği sel nedeniyle 24 kişi ölmüş, 18 kişi ise yaralanmıştı.