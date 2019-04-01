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Çavuşoğlu'ndan net açıklama! 'Devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi...

01 Nisan 2019 Pazartesi 20:45
Çavuşoğlu'ndan net açıklama! 'Devam edeceğiz'

Venezula'da yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. 

Bakan Çavuşoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin ise "İnşallah şehirlerimizin kalkınmasına vesile olur" ifadesini kullandı. 

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" diye konuştu. 

Çavuşoğlu, Bolton ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi. 

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 20:45
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