Çavuşoğlu'ndan net açıklama! 'Devam edeceğiz' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi...

Venezula'da yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin ise "İnşallah şehirlerimizin kalkınmasına vesile olur" ifadesini kullandı. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" diye konuştu. Çavuşoğlu, Bolton ile görüşecek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.