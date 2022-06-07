Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e ayar: Ağlayıp durmayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye hakkındaki ifadelerine sert yanıt verdi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her platformda Türkiye karşıtlığı yapıyor. ABD'de, Türkiye'ye F-16'ları vermeyin diye lobi çalışması yapıyor. Yunanistan'ın agresif olmasının sebebi nedir? Lozan ve Paris Antlaşmasıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi, bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz.

Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada. Hukuki şekilde cevap veremedikleri için agresifleşiyorlar.

"Ağlamak konusunda çok başarılılar"

Bu aşağılık kompleksinin yansıması. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Öyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden öyle bir beklentisi de yok. Bir konuda çok başarılılar. Ne kadar haksız olsalar bile ağlamak konusunda çok başarılılar. Yüzünüze sarılırlar arkanızı döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira; bunlar siyasetçi ve ülkelere yakışan tavırlar değil.

"Yunanistan mektuplara adam gibi cevap versin"

Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlal gerekçelerinin hiçbiri geçersiz değil. İhlal bitmezse egemenliği tartışırız."