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Dünya

Çavuşoğlu'ndan Libya'da kritik uyarı: Her an saldırabilirler

Libya'da açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var.Hafter her an Trablus'a saldırabilir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:52:00 - 2020-08-06 14:26:04
Çavuşoğlu'ndan Libya'da kritik uyarı: Her an saldırabilirler

Çalışma ziyareti kapsamında Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü. Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı.

AB'ye Libya'ya destek çağrısı

Yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Siyasi süreç ve askeri konuları ele aldık. AB'nin Libya konusunda daha çok destek vermesi gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Sahada bir sukunet var. Halk hizmet bekliyor. Ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel hizmetlerin verilmesi lazım.

Geçmişte firmalarımızın çalışmaları var, alacakları var. Firmalarımızın teminat mektupları var. Bunları da bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gelecek. Bunları da ele alıyoruz.

"Hafter her an Trablus'a saldırabilir"

Libya'da sorun çözülmüş değil. Karmaşık bir durum var.Hafter her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor.

Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru endişelerini de herkesin anlaması gerekiyor.

Buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde.

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