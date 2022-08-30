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Gündem Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya 'Türkiye' uyarısı
Gündem

Çavuşoğlu'ndan İngiliz sunucuya 'Türkiye' uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17. Bled Stratejik Forumu'nda, paneli yöneten moderatör Gowing'in, konukları tanıtırken İngilizce olarak 'Turkey' ifadesini kullanması üzerine Gowing'i iki defa 'Türkiye' demesini isteyerek uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 01:00:00 - 2022-08-30 01:01:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'da düzenlenen 17. Bled Stratejik Forumu’na katılarak “Avrupa’nın içinde kaç Avrupa” var başlıklı panelde bir konuşma yaptı.

Panele, Bakan Çavuşoğlu’nun yanısıra İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Fransa Avrupa İşleri Devlet Bakanı Laurence Boone, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau katıldı.

Panelin moderatörlüğünü ünlü İngiliz sunucu Nik Gowing yaptı. Panelde, Ukrayna’daki son gelişmeler ve Avrupa’nın geleceği gibi konular ele alındı.

Nik Gowing, panelin başında katılımcıları tanıtırken İngilizce “Turkey” ibaresi kullandığında, Bakan Çavuşoğlu itiraz ederek ülkenin ismini Türkiye olarak düzeltti.

Gowing ikinci kez aynı hatayı yaptığında Bakan Çavuşoğlu yine Gowing’i uyardı.

Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye kelimesinin kullanılmasında gösterdiği hassasiyet ilgi çekti.

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