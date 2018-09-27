Çavuşoğlu'ndan 'İdlib' açıklaması: Rusya ve İran...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib konusuna ilişkin, "İdlib anlaşması sayın Cumhurbaşkanımızın ve sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD, BM Filistin Mültecilerine Yardım Ajansına yardımları kesti. Bu açığı kapatmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendiren Çavuşoğlu, ''Bu ziyaretin önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için." ifadelerini kullandı.