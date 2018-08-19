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Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 anlaşması tek taraflı iptal edilemez. Tehdit diliyle bir yere varılamaz." dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:50
Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Sırp mevkidaşı Ivica Dacic'le ortak basın toplantısı düzenledi. ABD ile yaşanan gerginlik hakkında konuşan Çavuşoğlu, "F-35 anlaşması tek taraflı iptal edilemez. Tehdit diliyle bir yere varılamaz. Benim de izlenimim ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bunu malzeme yapmak istiyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaklaşımla bir yere varamayız. Hukuk var, her ülkenin yargısı var. İç hukuk var, bir de uluslararası sözleşmeler var Türkiye ve ABD'nin taraf olduğu. Tüm sorunlar çözülebilir ama dayatmayla tehditle değil.

Öyle görülüyor ki siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi siyasi kaygılarınızla hareket ediyorsunuz ve kendi seçimlerinize malzeme yapmak istiyorsunuz. Çünkü sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil. Tamam kendi aralarında farklı kişilerden farklı açıklamalar geliyor. Aynı kurum içinde bile bakan ve yardımcıları arasında farklı tutumlar gördük, görüyoruz. Bu da var ama öyle görünüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor, seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor."

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 12:50
  1. Antalya
  2. Sırbistan
  3. Ivica Didac
  4. Mevlüt Çavuşoğlu

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