Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken Avusturya paylaşımı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında yakalanan olumlu ivmeyi sürdürme mesajı verdi.
YENİ AKİT ANKARA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında yakalanan olumlu ivmeyi sürdürme mesajı verdi. Çavuşoğlu paylaşımında, “Değerli kardeşim @suleymansoylu ile Avusturyalı mevkidaşlarımızı ağırladık. İlişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi sürdüreceğiz. Ukrayna’daki gelişmeleri, AB ile ilişkilerimizi ve göç konularını görüştük. Avusturya Türk toplumu işbirliğimize güç katıyor” dedi.