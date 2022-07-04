  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken Avusturya paylaşımı!
Gündem

Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken Avusturya paylaşımı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında yakalanan olumlu ivmeyi sürdürme mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:34:00 -
Çavuşoğlu’ndan dikkat çeken Avusturya paylaşımı!

YENİ AKİT  ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya ile Türkiye arasında yakalanan olumlu ivmeyi sürdürme mesajı verdi. Çavuşoğlu paylaşımında, “Değerli kardeşim @suleymansoylu ile Avusturyalı mevkidaşlarımızı ağırladık. İlişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi sürdüreceğiz. Ukrayna’daki gelişmeleri, AB ile ilişkilerimizi ve göç konularını görüştük. Avusturya Türk toplumu işbirliğimize güç katıyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23