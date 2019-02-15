Çavuşoğlu'ndan çok net mesaj: Öyle de böyle de temizleyeceğiz

Dıışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Sınır ötesindeki teöristleri temizleyeceğiz

Sınır ötesi operasyonlarına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur" dedi.