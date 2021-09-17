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Siyaset Çavuşoğlu'dan önemli görüşme: Görüşlerimizi paylaştık
Siyaset

Çavuşoğlu'dan önemli görüşme: Görüşlerimizi paylaştık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede, Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konuları ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 23:56:00 -
Çavuşoğlu'dan önemli görüşme: Görüşlerimizi paylaştık

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli BM 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Twitter hesabından ''Dünyamızın gündemindeki küresel sınamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ele aldık. Kıbrıs, Afganistan, Libya, Suriye ve iklim değişikliği konularındaki görüşlerimizi paylaştık'' paylaşımında bulundu.

Çavuşoğlu, ayrıca BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü ve göreve yeni başlayan Shahid'i tebrik etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Coğrafi uzaklığa rağmen ilişkilerimizi geliştirme irademiz tam'' mesajı verdi.

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