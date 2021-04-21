  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!
Dünya

Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!

Başbakan Yardımcısı Borisov, Moskova-Ankara arasındaki iş birliğinin kaderini Türkiye ile Ukrayna arasındaki olası yeni SİHA anlaşmasına bağladı. Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satmaktan vazgeçmemesi halinde askeri ilişkileri gözden geçireceğini söyledi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "Rusya'ya da SİHA satabiliriz" teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:10:00 -
Çavuşoğlu yeni bir teklifte bulundu... Rusya'dan Türkiye'ye küstah 'SİHA' tehdidi!

Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından uluslararası basında çıkan haberlerde, Kiev yönetiminin olası bir çatışma durumunda Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları'na (SİHA) başvurabileceği gündeme getirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA satışına ilişkin, "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor." dedi.

Rusya'dan Türkiye'ye açıklaması

Ukrayna'ya sağlanan SİHA'lar konusunda son açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'dan geldi.

Borisov, "Türkiye'nin eylemlerine bağlı olarak" askeri-teknik iş birliğine devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi.

'İş birliğini gözden geçiririz' yorumu

Borisov'a, Ankara'nın Ukrayna'ya yeni bir dizi insansız hava aracı tedarik etmesi halinde bu iş birliğinin sonlandırılma ihtimali soruldu.

Rus yetkili, "Her bir durumda bu olasılığı özel olarak inceleyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu: Rusya'ya SİHA satabiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir programda, Türkiye'nin üçüncü ülkeye SİHA satışı noktasında herhangi bir ön şarta sahip olmadığını dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik konusunda iki ülke taraflarıyla görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Herkes anlaşabilirse herkese savunma sanayisi ürünü verebilir. Bu Rusya karşıtlığının bir tezahürü değildir. Bugün Rusya da bizim savunma sanayisi ürünlerimize ihtiyaç duyarsa, biz onlardan nasıl S-400 aldıysak biz de Rusya'yla da oturur müzakere ederiz." diye konuştu.

"Rusya'ya da SİHA satarız mı diyorsunuz?" sorusunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, Rusya veya başka bir ülkeye SİHA satabileceklerini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki anlaşma

Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilenen Kiev yönetimi, 48 adet SİHA satın almayı planlıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı
Medya

EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi, Macit'i boğarak öldürdü. Final ..
Prof. Dr. Atilla Arkan kimdir? İbn Haldun Üniversitesi Rektörü kim?
Eğitim

Prof. Dr. Atilla Arkan kimdir? İbn Haldun Üniversitesi Rektörü kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altı üniversiteye rektör atadı. İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan getirildi. P..
İsrail’de füze fabrikasında patlama
Dünya

İsrail’de füze fabrikasında patlama

Terör devleti İsrail'de bir füze fabrikasında patlama meydana geldiği bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay