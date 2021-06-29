Çavuşoğlu, yarın KKTC’de!

Hasan Eğriöz ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın akşam ekibiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidiyor.

Perşembe günü KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşecek

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği röportajda yer alan bilgilere göre Çavuşoğlu ve ekibi, yarın akşam adaya gidecek ve Perşembe günü, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleştirecek.

'Anavatanımız Türkiye ile istişare edeceğiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çavuşoğlu’nun ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamasında, bugün Rum basınına da yansıyan “Kıbrıs sorununa ilişkin BM’nin özel temsilci atanması yönündeki teklifine kendisinin olumsuz yanıt vermediği” şeklindeki gelişmelerin, Perşembe günü yapılacak toplantıda değerlendirileceğini ifade etti. Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres tarafından Brüksel’de yapılan söz konusu öneriye ilişkin, “Yeni atanacak olan özel temsilcinin, ortak zemin var mı yok mu noktasındaki gerçeklerin tespiti için atanacağını söyledi. Bizim açımızdan bakıldığında, geçici olarak görevlendirilen Jane Holl Lute zaten bu görevi yapıyor. Bu nedenle bu yeni görevlendirmeye neden ihtiyaç duyulduğunu kendi aramızda sorguladık ve bunun sonucunda Genel Sekretere hiçbir taahhüt altına girmeden önerisini etraflıca değerlendireceğimizi bildirdik. Tabi bu değerlendirmemizi kendi içimizde ve Anavatanımız Türkiye ile istişare içerisinde yapacağız.” dedi.