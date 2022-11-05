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Gündem Çavuşoğlu Ürdün'de
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Çavuşoğlu Ürdün'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 14:50:00 -
Çavuşoğlu Ürdün'de

Sir Bani Yas Forumu’na katılmak üzere BAE'ye giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Etiyopyalı mevkidaşı Mekonnen ile görüştüğünü belirterek, "Etiyopya’daki çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından duyduğumuz memnuniyeti vurguladık." ifadesini kullandı.

Borrell ile de bir araya geldiğini aktaran Çavuşoğlu, Ukrayna ve Doğu Akdeniz dahil bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, Sir Bani Yas Forumu'nda Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi görüştüğünü belirterek, "İkili ilişkilerimizi ve Filistinli kardeşlerimizin durumunu ele aldık." paylaşımında bulundu.

 

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