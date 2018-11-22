Çavuşoğlu: Türkiye'yi dışlayan açıklamaların faydası yok

Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog (YDSD) Toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının birinci oturumunun tamamlandığını, çalışma yemeğinde de bölgesel konuları değerlendireceklerini belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantılarının iki amacı var. Birincisi AB ile ilişkilerimizin her boyutunu birlikte değerlendirmek, ikincisi ise bölgesel konularda, güvenlik ve dış politikalarımızda görüş alışverişinde bulunmaktır" dedi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olarak tam üyeliği hedeflediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Karşımıza siyasi engeller çıkarılmamalı. Türkiye'yi dışlayan, aday ülke olduğunu inkar eden açıklamaların faydası yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan siyasi engellerin AB'nin büyümesine, refahına ve siyasi istikrarına engel getirdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "'Türkiye'de seçilmiş hükümeti devirmek için bu faaliyetleri yaptım' diyen kişileri AB'nin sırf sivil toplum diye savunması anlamsızdır" şeklinde konuştu.

Vize muafiyeti

Çavuşoğlu, "Vize muafiyeti konusunu da ele aldık. Vize serbesitisi için 7 kriteri 6 kritere düşürdük, bir an önce bu kriterleri de tamamlayarak vize serbestisine geçmiş olacağız" diye konuştu.