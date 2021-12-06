Çavuşoğlu, takımın performansını değerlendirdi

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'deki olumsuz sonuçlara rağmen üst sıralarda yer aldıklarını ve toparlayacaklarını söyledi.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, son dönemde takımda yaşanan performans düşüklüğüne ilişkin biraz şanssızlık yaşadıklarını, kadroda da eksikliklerinin bulunduğunu belirtti.

Aytemiz Alanyaspor'un ligde sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildiği maçta ise eksikliklerinin daha da fazlalaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Neticede sahaya 11 kişi çıkıyoruz. 11 kişinin de sahada ne verdiği çok önemli. Futbolda bunlar olabiliyor ama neticede yine üst sıralardayız. Toparlayacağız, toparlamak zorundayız. Bununla alakalı hem teknik heyetimiz hem yönetim kurulumuz gerekli çalışmaları yapıyor. Sakat ve cezalı olan futbolcularımız var. İnşallah bir kısmı bu hafta dönüş yapar. Hasta futbolcularımız daha fazla. Bunlar yaşanabiliyor futbolda. Tabii herkesin dikkat edip daha çok kendisine bakması lazım. Futbol ayrı bir meziyet. Futbolcuların da her birinin ayrı ayrı sorumlulukları var. Alanyaspor hak ettiği yerde olacaktır."

Transfer dönemiyle ilgili soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, "Transferle alakalı henüz hocamızla oturup bir görüşme yapmadık. Bundan sonraki süreçte yaparız. Kadromuzdan 1-2 oyuncu gidip, 1-2 oyuncu gelebilir. Ancak şu anki kadromuzun lig için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu konuda hocamızın da fikrini alacağız. Bu da önümüzdeki haftalarda netleşir." dedi.