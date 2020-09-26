Çavuşoğlu sert çıktı! Pelosi ibretlik cehalet örneği
ABD’de Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’nin Başkan Donald Trump’a “Türkiye’de değilsiniz, ABD’desiniz” demesi üzerine, Ankara çok sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İbretlik cehaletiyle Pelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na kadar yükselmesi, Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” diyerek tepkisini dile getirdi. Posta yoluyla oy kullanmaya karşı olan Trump, seçimleri kaybederse başkanlık makamını barışçıl bir şeklide rakibine verip vermeyeceğiyle ilgili soruya “Duruma göre bakacağız” diye yanıt vermişti.