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Siyaset Çavuşoğlu Olağanüstü NATO toplantısına katılacak
Siyaset

Çavuşoğlu Olağanüstü NATO toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle toplanacak olan Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:46:00 -
Çavuşoğlu Olağanüstü NATO toplantısına katılacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8'inci gününde devam ediyor.

Bu kapsamda Rus işgali gündemiyle NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere yola çıkacak.

Çavuşoğlu 4 Mart tarihinde toplantı için Brüksel'e gidecek.

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