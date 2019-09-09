0553 313 94 23

Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

LEFKOŞA/ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu KKTC'de Başbakan Tatar'ı ziyaret etti.

KKTC'de yeni hükümet kurulduktan sonra yaptığı ilk temaslar kapsamında Başbakan Tatar'ı da ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye her zaman her konuda olduğu gibi bundan sonra da sizin hükümetiniz döneminde de Kıbrıs Türk halkına desteğini arttırarak sürdürecektir." dedi.

Tatar'ın başbakanlık görevini üstlenmesinden bu yana mali protokol dahil birçok konuda anavatan Türkiye ile yürüttükleri çalışmaları desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında bulunduğu temaslarda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon meselelerine ilişkin faydalı görüşmeler yaptığını söyledi.

- "Türkiye'nin garantörlüğü fevkalede önemlidir"

Çavuşoğlu'nun ziyaretinin çok önemli olduğunu vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar da "Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği, egemen eşitliği ve güvenliği fevkalede önemlidir." dedi.

Tarihi iyi anlamadan geleceğe dönük bir takım tehlikeli oyunlara girmemek gerektiğini söyleyen Tatar, "Bizim tavrımız, her şey somut ve kesin olarak ifade edildikten sonra ancak bir süreç yaşanmalıdır. Crans-Montana'da yaşananlardan ve açıklamalardan sonra bizim pozisyonumuz hala o noktada yapılan açıklamaların geçerliliğidir. Sayın Akıncı ile yaptığımız görüşmelerde de bunları ifade ediyoruz ve ona göre çok dikkatli olunmasını ifade etmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin garantörlüğü konusunun da çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti, KKTC'nin garantör ülkesidir ve her konuda görüşü alınmadan veyahut beraber hareket etmeden herhangi bir adım atılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı için kendi güvenliği bakımından Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü fevkalede önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC arasındaki mali iş birliği protokolüne dikkati çeken Tatar, Kıbrıs halkının ekonomi alanında da istikrarlı bir ortama kavuşmasını hedeflediklerini anlattı.

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı yatırımlar konusunda minnettar olduklarını belirterek, Anadolu'dan gelen suyun ardından Ada'ya elektrik getirilmesine ilişkin temennilerini de dile getirdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:46
  1. Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. KKTC Başbakanı Ersin Tatar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğretmen Eğitim Öğretim ödeneği ne zaman yatacak?
    1. Öğretmen Eğitim Öğretim ödeneği ne..
    2. Sinop'ta denizde kaybolan kişiyi arama..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. ADÜ öğrencileri acil durumlara hazır
    5. Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
    6. Ağaçların kardeşliği
    7. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak..
    8. İlginç sesler gelen kadınlar..
    9. Muğla Büyükşehir 17 kilometre dere..
    10. İTÜ’lü genci öldürülen zanlılar..
    11. Büyükşehir meclisi toplandı
    12. Sakarya'da tartıştığı karısını bıçakla..
    13. Darıcalı karateci Tokyo’dan madalya..
    14. Başkan Güder, öğrencileri ilk eğitim..
    15. Marmaris Kent Konseyi kadınlarından..
    16. CHP'li anketçiden seçim sonrası ilk..
    17. Büyükşehir Belediyesi kendi..
    18. Yeşilyurt Belediyespor’un kupa maçını..
    19. Kilis Kent Konseyi başkanlığına Fikret..
    20. Üniversiteye hazırlananlara ücretsiz..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!