0553 313 94 23

Çavuşoğlu: Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını koruma konusunda kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrısa ilişkin "Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların ortak bir vizyon ve temel üzerinde anlaşması gerekmekte." dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:43
Çavuşoğlu: Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını koruma konusunda kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta sırf müzakere olsun diye masaya oturmanın hiçbir manası olmadığını belirterek, "Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların ortak bir vizyon ve temel üzerinde anlaşması gerekmektedir." dedi.

Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın hitabından önce konuştu.

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) kendisini üniter bir devlet ve Ada'nın tek sahibi, Kıbrıslı Türkleri de azınlık olarak görmeye devam ediyor." diyen Çavuşoğlu, 1968'den beri Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki müzakere süreçlerinin tamamının sonuçsuz kalmasına neden olan zihniyetin bu bakış açısı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Bu zihniyet değişmedikçe sırf müzakere olsun diye masaya oturmanın hiçbir manası yoktur. Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için tarafların ortak bir vizyon ve temel üzerinde anlaşması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rumların, siyasi eşitliği ve refahı Kıbrıs Türkleriyle paylaşma iradesinden halen yoksun olduklarına işaret eden Çavuşoğlu, bunun son örneğinin, Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu noktada ülkemizin BM'de kayda geçirdiği kıta sahanlığındaki haklarını ve Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha burada vurgulamak isterim. Bu konudaki tutumumuz kesin ve nettir." diye konuştu.

Bu hususta Türkiye'nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam edecekleri vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve güvenlik istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda, KKTC'nin hidrokarbon kaynakları konusunda 13 Temmuz'da yaptığı iş birliği önerisini kuvvetle desteklediklerini belirterek, "Günün sonunda bir çözüme ulaşılacaksa bu, Kıbrıs Türklerinin güvenlik endişelerini karşılayacak, siyasi eşitliği sağlayacak bir çözüm olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle tamamladı
    1. Borsa günü düşüşle tamamladı
    2. Kütahya’da ilk kez beton asfalt
    3. Paraşütten izlenebilecek olan ilk..
    4. Dünya gençliği Kızılay kampında buluştu
    5. Şanlıurfa’da bahçeye çöp atma kavgası:..
    6. Kayıp olarak aranan engelli çocuğun..
    7. Kütahya Belediyesi, ihtiyaç sahibi..
    8. Kapıkaya Fest’in ardından
    9. Toyota GAZOO Racing üst üste üçüncü..
    10. Burdur’da kaçak kenevir ekimi yapan 2..
    11. Kadın girişimciler proje çalışmalarını..
    12. Adıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdü
    13. Vatandaşların şikayet ettiği 870 köpek..
    14. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    15. Esad rejimi, ateşkesi sonlandırdı
    16. Van’da hayatını kaybeden 16 kaçak..
    17. "ABD'nin eylemleri kontrolsüz silah..
    18. Liverpool'dan kaleci transferi
    19. Belediye’den sağlık, gıda ve..
    20. Yenişehir Belediyesi kurban bayramına..
    21. Bosna Hersek'te ev ve araçlara çirkin..
    22. Rusya açıkladı! Muhalifler Rus üssüne..
    23. Yavuzeli’nde yırtılmış Türk bayrağı,..
    24. Binlerce taksiciyi ilgilendiren..
    25. 11. Büyükelçiler Konferansı
    26. Vali Güzeloğlu’ndan Diyarbakır..
    27. 14 Burda AVM’de alışverişler termos..
    28. CHP yine İmam Hatipleri hedef aldı!..
    29. Yozgat’ta hayvan hastanesi ve hayvan..
    30. Ayşegül hemşirenin organları, umut oldu
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır