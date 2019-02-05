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Çavuşoğlu Katar Kalkınma Fonu Direktörü el-Kevari'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari ile bir araya geldi.

05 Şubat 2019 Salı 07:06
Çavuşoğlu Katar Kalkınma Fonu Direktörü el-Kevari'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Katar Kalkınma Fonu Direktörü el-Kevari'yi bakanlıkta kabul etti.

Görüşmeyi sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendiren Çavuşoğlu, el-Kevari ile insani ve kalkınma yardımı konularında iş birliği alanlarını ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu yönetimi ve Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

Jones ile görüşmesi hakkında Twitter'da paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki ikili ekonomik iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, gün içinde Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile de görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "Moratinos ile sürecin yeniden canlandırılması, görünürlüğünün artırılması ve eylem odaklı hale gelmesi imkanlarını görüştük. Medeniyetler İttifakı, çatışmaların önlenmesi, ara buluculuk ve barışın tesisi için önemli bir süreç." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 08:11
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Katar Kalkınma Fonu Direktörü Khalifa Bin Jassim Al-Kuwari
  3. Anadolu Ajansı

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