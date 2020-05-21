  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika
için kalan
Aktüel

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:35:36 -
Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ve Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular, terörle ortak mücadele ve Irak'ın yeniden imarı konularının tüm boyutlarıyla ele alındığını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin Irak'a yönelik desteğini vurguladıklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı görüşmede ise Filistin konusu gündeme geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı