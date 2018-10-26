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Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.

26 Ekim 2018 Cuma 16:37
Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 17 Ekim'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili temasları kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Ankara'ya gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 16:37
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Mevlüt Çavuşoğlu

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