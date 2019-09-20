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Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

20 Eylül 2019 Cuma 18:37
Çavuşoğlu Guterres ile görüştü

Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, anayasa komitesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soruya ise "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:37
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