Çavuşoğlu: Ermenistan'ın işgali bitmeden müzakere olmaz

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ederken ülkeler arası karşılıklı diplomasi de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Ermenistan-Azerbaycan sorununa yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan öğrenilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, Lavrov'la gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan-Azerbaycan sorununa kalıcı çözüm bulunmadan, işgal sona ermeden ateşkesin anlamı olmayacağını belirtti.

Ayrıca Çavuşoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes bugün sağlansa bile çatışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.

Çatışmada son durum

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiğini" bildirdi.