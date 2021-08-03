Çavuşoğlu ‘Bugün ve yarın kritik’ diyerek ekledi: O ülke teklifi geri çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yangının bölgesinde ne tarafa doğru gidiyor ona bakıyoruz. Taşağıl ya da Kızıldağ bölgesinde rüzgarın da etkisiyle yangın hızlandı. Gündoğmuş merkezde ciddi bir tehdit yok ama kuzeybatı tarafından yangın var. Alanya-Antalya bölgesine inebilecek yangın var, arkadaşlarımız müdahale ediyorlar.

'Bugün ve yarın kritik'

Bugün Tarım bakanımız Isparta'ya gitti, O yangınların da durdurulması için çalışıyoruz. Antalya için Serik için tehdit olabilecek bir yangın. Bugün ve yarın kritik günler rüzgar ve yangının durdurulması bakımından.

Antalya'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız da var.

Ben de yoğun işimin içinde akşam ara sıra haberlere baktığımızda bunun tartışıldığını görüyoruz, ciddi bir dezenformasyon var. Afet olduğunda biz başka ülkelere yardım ettiği gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini kabul ederiz. Ufak tefek kendi imkanlarımızla üstesinden geleceğimiz durumlarsa teşekkür ediyoruz ama bu büyük bir yangın. Birçok ülke bizi aradı, ihtiyacınız var mı diye sordular. Biz de kendilerine ne verebilirsiniz diye sorduk. En çok ihtiyacımız olan uçak ve tonajlı su taşıyabilecek helikopter. Azerbaycan sağ olsun hem eleman hem helikopter gönderdi. Ellerinde uçak ve helikopter vara o bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığına iletiyoruz, arkadaşlarımız incelemelerini yapıyor.

"Fransa teklifini zorunlu olarak geri çekti"

Romanya'nın da uçağı vardı, arkadaşlarımız inceledi. Bizim yangına uygun değil. Ama Romanya'ya teşekkür ediyorum, teklifte bulundular. 4 ülke geri döndü. Fransa, gönderemeyeceğini, İspanya bölgesinde de yangın olabileceğini söyleyerek, Macron'un danışmanı gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular. Yunanistan'a teşekkür ediyoruz. Onlarda da yangınlar olduğu için uçak gönderemeyeceklerini söylediler. AB'ye dönmemelerine rağmen bize dönüp neden gönderemeyeceklerini izah etmeleri teşekküre şayan.

Başka ülkelerin bize yardım etmesinden incinmeyiz. Bu gurur meselesi yapılacak bir durum değil. Sosyal medyada ya da diğer siyasetçilerin manipülasyonu ile ortaya çıkan iddialara inanmasınlar. En ufacık kovalar dahil daha başka detaylı ürünler, malzeme konusunda Türkiye'de yoksa çalışıyoruz. Almanya'dan da 2 helikopteri gönderebileceklerine dair bilgi geldi. Almanya'ya başvuru yaptık, talep etmemizi istediler. Bugün gelen bilgiye göre Almanya da kendi helikopterlerini sel afetlerinin olduğu yerlerde kullanacağından helikopter gönderemeyeceğini söyledi.