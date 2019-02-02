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Çavuşoğlu: Bizim Atatürkçü geçinenlerle problemimiz var

İzmir'de AK Parti İl Kadın Kolları'nda bugüne kadar görev almış ve devam etmekte olan kadın yöneticilerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim Atatürk ve ilkeleriyle problemimiz yok. Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir" dedi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:02
Çavuşoğlu: Bizim Atatürkçü geçinenlerle problemimiz var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem partisinin etkinliklerine katılmak hem de esnaf ziyaretlerinde bulunmak için İzmir'e geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kentteki ilk durağı ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Çavuşoğlu burada geçmişten bugüne AK Parti İl Kadın Kolları'nda görev yapmış yöneticilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, İl Başkanı Aydın Şengül, eşi Nuriye Şengül de katıldı. Toplantıda AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın açılış konuşmasından sonra Kadın Kollarının yaptığı çalışmaların yer aldığı kısa film gösterimi yapıldı.

'Evinize hoşgeldiniz'

Kadınlara seslenen AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, konuşmasına, "Evinize hoşgeldiniz" sözleriyle başladı. Aydın Şengül, "Geçmişte alın teri dökmenizin, emeğinizi gönlünüzü bu partiye vermenizin sonucunda buradayız. Biliyoruz ki kadınlar çocuklarını nasıl sahipleniyorlarsa davalarını da öyle sahipleniyorlar" dedi.

'Kimse imkansız demesin'

Daha sonra kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise "AK Parti için en büyük zenginlik, kurulduğu andan itibaren üye olan kardeşlerimizi ihmal etmememiz lazım. Çünkü biz AK Parti ailesi olarak birbirini seçme lüksü olmayan kardeşlik bağlarıyla birbirimize bağlıyıyız. Şimdi kardeşlik taraması yapıyoruz, bir araya geliyoruz tek tek. Gönülleri yapıyoruz. Biz çalışmaya önce kardeşlerimizden başladık. Kimse zor demesin, kimse imkansız demesin. Denizli de seçim öncesinde adayı en son açıklanan şehirdi. AK Parti yüzde 26,4, CHP yüzde 39 gösteriyordu. CHP de gerine gerine dolanıyordu, işimiz rahat diye. Denizli'de biz önce kendimize inandık. Kendimiz, sevgimizi, samimiyetimizi öyle gösterdik ki. Ve 28 Mart'ta seçime gidildi, 28 Mart akşamı biz yüzde 51 ile bitirdik. Arkamıza dönüp bakmadık bile. İzmir'de kimse bana 'zor' demesin. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum; 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye'ye güneş İzmir'den doğacak. Kimse bizim hedefimizde değil. Kimseyle de uğraşmıyoruz. Kimseyle de derdimiz yok. Birilerinin derdi var, vermesi gereken hesapları var. Hesabı millet soracak. Ama milletine hesabını vermeyenlerle de işimiz hiç olmayacak. Bir tek kapıyı bile ıskalamayacağız. 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye'de bir destan yazılacak. O da İzmir destanı olacak. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 14:02
  1. İzmir
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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