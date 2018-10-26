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Çavuşoğlu: AB'nin biraz daha kararlı olması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile 18 Mart 2016'da imzaladığımız göç mutabakatı bugüne kadar başarıyla uygulanıyor. Rakamlar zaten verildi ama burada yaşayan Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için AB'nin biraz daha kararlı olması lazım." dedi.

26 Ekim 2018 Cuma 12:01
Çavuşoğlu: AB'nin biraz daha kararlı olması lazım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile 18 Mart 2016'da imzaladığımız göç mutabakatı bugüne kadar başarıyla uygulanıyor. Rakamlar zaten verildi ama burada yaşayan Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşılamak için AB'nin biraz daha kararlı olması lazım." açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:01
  1. Çavuşoğlu
  2. Avrupa Birliği

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