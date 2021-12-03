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Spor Cavani, La Liga yolcusu
Spor

Cavani, La Liga yolcusu

Ronaldo'nun tekrar Manchester United'a dönmesi sonrası forma şansı bulamayan 34 yaşındaki Uruguaylı golcünün La Liga'nın devine transferi için girişimlerin başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 13:52:00 -
Cavani, La Liga yolcusu

Ronaldo'nun tekrar Manchester United'a dönmesi sonrası forma şansı bulamayan 34 yaşındaki Uruguaylı golcünün La Liga'nın devine transferi için girişimlerin başladığı iddia edildi.

34 yaşındaki Uruguaylı Cavani bu sezon yalnızca 8 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atabildi. Cavani, Manchester United ile toplamda 47 karşılaşmada forma giydi. 18 gol atan Uruguaylı 6 asistlik performans sergiledi.

The Times'ın haberine göre Edinson Cavani, Manchester United'dan ayrılıp Barcelona ile sözleşme imzalamak istiyor. Suarez ile Messi'nin takımdan ayrılmasından sonra sezonu büyük hayal kırıklığı ile başlayan La Liga temsilcisi Barcelona, takımın hücum hattını güçlendirmek için Cavani'yi takımda görmek istediği haberleri de çıkmaya başladı. Xavi'nin Cavani'yi istediğini Barcelona yönetime illetiği iddia edildi.

 

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