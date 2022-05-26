'Çav Bella'nın ardından yeni provokasyon! Camilerden Bülent Ersoy şarkısı çalındı
İzmir'in Torbalı ilçesindeki iki ayrı camiden yeni bir provokasyon gerçekleştirildi. Daha önce Çav Bella ile düzenlenen alçak saldırı bu kez cami hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' adlı şarkısı yayınlanarak yapıldı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası alçak provokasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki iki ayrı caminin hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' adlı şarkısı yayınlandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası yapılan provokasyonla ilgili soruşturma başlatıldı.
Torbalı'ya bağlı Ayrancılar mahallesindeki iki caminin hoparlörlerinden dün akşam saatlerinde müzik yayını yapıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, cami hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' adlı şarkısının yaklaşık 50 saniye boyunca yayınlandığı görüldü. Yayın sonrası Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Daha önce de Çav Bella provokasyonu gerçekleştirilmişti
İzmir'de 2020 yılında da bazı bölgelerde camilerin merkezi ezan sistemine girilerek "Çav Bella" şarkısı yayınlanmıştı.