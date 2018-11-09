THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Çatlamış yumurta için limon, sirke, sarımsak

Yumurta haşlamak mutfaktaki en basit işlerden biri olarak gösterilse de pişirmenin de bazı püf noktaları ve kolaylıkları bulunmaktadır.

09 Kasım 2018 Cuma 14:52
Çatlamış yumurta için limon, sirke, sarımsak

Haşlama yöntemi ile pişirilecek yumurtanın çatlak olması ise bu konudaki bilgi birikiminin daha fazla olmasını gerektirmektedir. Son derece kolay olan yöntemler sayesinde çatlamış olan yumurtayı dağılmadan istenen kıvamda pişirmek mümkündür.

Püf Noktaları

Çatlamış olan yumurtanın çatlak kısmına bir dilim limonu hafifçe sürmek ve kaynamak üzere olan haşlama suyuna bırakmak yumurtanın çatlak olmasına rağmen ideal bir şekilde pişmesini sağlayacaktır.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Çatlamış olduğu için haşlanırken yumurtaların dağılacağından endişe eden kişiler çatlak kısma bir miktar sirke sürerek çatlağın büyümeden yumurtanın pişmesini sağlayabilirler. Ayrıca yumurtaları haşlama suyuna katarken son derece nazik olmak ve suyun kaynamamış olmasına dikkat etmek gerekir.

Limon ve sirkeden başka sarmısak sürmek de çatlamış yumurtayı haşlamakta kolaylık sağlamaktadır.

ÇATLAMAMASI İÇİN DE..

Su kaynamaya başlamadan hemen önce suya bolca tuz ve bir yemek kaşığı sirke koyacak olursanız yumurtalar sağ salim sudan çıkabilir.

Ayrıca yumurtanın boşluk kısmına, içteki zarı delmeden çok ince bir delik açabilirseniz yumurtanız çatlamadan istediğiniz kadar haşlanabilecektir.

Bunun için özel olarak tasarlanan ufak aparatlar var ama maalesef ülkemizde henüz yok.

Eğer yumurtanızı buzdolabından çıkarıp hemen haşlamaya başlarsanız, çatlama ihtimalini artar. Bu yüzden haşlanacak yumurtaları bir süre oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.

Kaynamış suyu..

Yumurtayı kaynattığımız su kalsiyum ve mineraller açısında çok zengindir. Evinizde baktığınız saksı çiçeklerinizi bu suyla sulayarak solan çiçeklerinizi canlandırabilir ve onları besleyebilirsiniz.

Yumurta kaynattığınız suyu ılıttıktan sonra saçlarınıza dökün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve saçlarınız oldukça canlı görünmesine yardımcı olur.

Özellikle de kuru saçlar için faydalı bir ilaçtır diyebiliriz. Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:52
  1. yumurta haşlama
  2. yumurta haşlarken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye 8 sıra birden yükseldi! Dünyada iki, Avrasya’da birinci olduk
    1. Türkiye 8 sıra birden yükseldi!..
    2. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    3. Sergen Yalçın Süper Lig'e döndü! İşte..
    4. CHP'de kriz büyüyor! 'Arkalarında kim..
    5. Alüminyum felaket!
    6. Umman Dışişleri Bakanından skandal..
    7. İngiltere Başbakanı Theresa May kaza..
    8. Adana'da bir garip olay! Aynı soyadı..
    9. Zonanın ilacı Göksulu Armudu
    10. Kalkınma Putuna Kurban Sunmak!
    11. CHP'den Öztürk Yılmaz'ın..
    12. Milli tekvandocu Sena Nur Ertürk..
    13. Theresa May'in konvoyuna saldırı
    14. Türkiye’den Nepal’e İslam Kültür Merkezi
    15. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a..
    16. Tuzun 7 faydası daha..
    17. WhatsApp'ta önizleme dönemi başlıyor
    18. Gaspçı terörü! Suriyeli genç kız..
    19. THY'den HAVELSAN hamlesi!
    20. Akar'dan sert çıkış: Arkanızda kim..
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol