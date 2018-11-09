Çatlamış yumurta için limon, sirke, sarımsak

Haşlama yöntemi ile pişirilecek yumurtanın çatlak olması ise bu konudaki bilgi birikiminin daha fazla olmasını gerektirmektedir. Son derece kolay olan yöntemler sayesinde çatlamış olan yumurtayı dağılmadan istenen kıvamda pişirmek mümkündür.

Püf Noktaları

Çatlamış olan yumurtanın çatlak kısmına bir dilim limonu hafifçe sürmek ve kaynamak üzere olan haşlama suyuna bırakmak yumurtanın çatlak olmasına rağmen ideal bir şekilde pişmesini sağlayacaktır.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Çatlamış olduğu için haşlanırken yumurtaların dağılacağından endişe eden kişiler çatlak kısma bir miktar sirke sürerek çatlağın büyümeden yumurtanın pişmesini sağlayabilirler. Ayrıca yumurtaları haşlama suyuna katarken son derece nazik olmak ve suyun kaynamamış olmasına dikkat etmek gerekir.



Limon ve sirkeden başka sarmısak sürmek de çatlamış yumurtayı haşlamakta kolaylık sağlamaktadır.

ÇATLAMAMASI İÇİN DE..

Su kaynamaya başlamadan hemen önce suya bolca tuz ve bir yemek kaşığı sirke koyacak olursanız yumurtalar sağ salim sudan çıkabilir.

Ayrıca yumurtanın boşluk kısmına, içteki zarı delmeden çok ince bir delik açabilirseniz yumurtanız çatlamadan istediğiniz kadar haşlanabilecektir.

Bunun için özel olarak tasarlanan ufak aparatlar var ama maalesef ülkemizde henüz yok.

Eğer yumurtanızı buzdolabından çıkarıp hemen haşlamaya başlarsanız, çatlama ihtimalini artar. Bu yüzden haşlanacak yumurtaları bir süre oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.



Kaynamış suyu..

Yumurtayı kaynattığımız su kalsiyum ve mineraller açısında çok zengindir. Evinizde baktığınız saksı çiçeklerinizi bu suyla sulayarak solan çiçeklerinizi canlandırabilir ve onları besleyebilirsiniz.

Yumurta kaynattığınız suyu ılıttıktan sonra saçlarınıza dökün. Bol miktarda protein içeren yumurta suda kaynatıldığında protein çözülür ve saçlarınız oldukça canlı görünmesine yardımcı olur.

Özellikle de kuru saçlar için faydalı bir ilaçtır diyebiliriz. Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz.