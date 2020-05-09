Kullanılan ayakkabılar, yeteri kadar nemlendirmemek gibi sebeplerden ayak topuklarında çatlaklar oluşabiliyor. Erken müdahale edilmediğinde çatlaklar derinleşebiliyor. Siz de ayağınızdaki çatlaklardan kurtulmak istiyorsanız sizin için önerilerimiz var. İşte, detaylar.

Çatlak topuklar nasıl iyileşir?

Topuklarınızdaki çatlaklardan kurtulmak için limon işinize bir hayli yarayacaktır. Bir limonu ikiye kesin. Limonun suyunu sıkın. Kalan iki parça posayı topuklarınıza yerleştirin. Posaların topukta sabit durması için çorap giyin. Yarım saat sonra limon kabuklarını topuğunuzdan alın ve hindistancevizi yağı ile ayaklarınızı ovalayın.

Yulaf ezmesi maskesi

Yulaf ezmesi ile jojoba yağını iyice lapa haline getirin. Hazırladığınız maskeyi ayaklarınızda yarım saat bekletin. Yaklaşık bir hafta boyunca her gün bu maskeyi yaptıktan sonra ayaklarınızdaki farkı hissedeceksiniz.

Himt yağı tedavisi

Bir leğenin içerisine 5 yemek kaşığı hint yağı ilave edin. Ayaklarınızı hazırladığınız suyun içerisinde 10 dakika bekletin. 10 dakikanın ardından ayak tabanınızı törpüleyin. Bu uygulamayı her gün tekrarlayabilirsiniz.

Lavantalı ayak kremi tarifi

Lavantalı ayak kremi sayesinde ayaklarınızdaki derin çatlaklardan kurtulabilirsiniz.

Malzemeler:

Yarım su bardağı hindistan cevizi yağı

Yarım bu bardağı shea yağı

20 damla lavanta yağı

20 damla çay ağacı yağı

Öncelikle küçük bir sos tavasına hindistan cevizi yağı ve shea yağını alın.

Tavanın altını kısık ateşte açın.

Yağlar eridiğinde karışımı bir kavanoza boşaltın.

Kavanozun içerisine lavanta ve çay ağacı yağından damlatın.

Kreminizi güzelce karıştırın.

Ardından kavanozun kapağını kapatın.

Serin ve kuru bir yerde kreminizi muhafaza edebilirsiniz.

Sıcak havalarda kremi buzdolabında da saklayabilirsiniz.

Her gece uyumadan önce bu kremi ayaklarınıza sürüp ardından çoraplarınızı giyerek mışıl mışıl uyuyabilirsiniz.

Bu kremi 3-4 gün uyguladıktan sonra ponza taşı ile ayaklarınızın altını ovalayabilirsiniz.

Hazırladığınız bu kremi kullanmanın bir süresi yok. Ayaklarınızdaki çatlaklardan kurtulsanız bile haftada birkaç kez kremi uygulamaya devam edebilirsiniz.