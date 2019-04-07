Çatışmalar şiddetlendi! Türkiye Trablus'tan çıkmayacak Türkiye'nin Trablus büyükelçiliği Libya'da devam eden olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Libya'da devam eden olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada Türk personelin saldırılara rağmen bölgede kalmaya devam edeceği vurgulandı. "Önemli Duyuru" başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Libya’daki mevcut durum ve özellikle Trablus civarındaki çatışmalar çerçevesinde, Libya’da yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli davranmaları ve güvenliklerine özen göstermeleri tavsiye olunur. Büyükelçiliğimiz ve Misurata Başkonsolosluğumuz faaliyetlerine normal şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımız acil durumlarda Büyükelçiliğimizle (092-1429923) ve Misurata Başkonsolosluğumuzla (092-4342999) irtibata geçebilirler. Vatandaşlarımız ayrıca Büyükelçiliğimizin aşağıdaki sosyal medya hesapları kanalıyla yapılabilecek duyuruları takip edebilirler:"

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