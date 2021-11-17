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Dünya Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Dünya

Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'a yaşanan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 10:50:00 -
Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

10 Kasım’dan Azerbaycan sınırında askeri provokasyonlarda bulunan Ermenistan, dün yerel saatle 11.00’de sınırda ani operasyon başlatmıştı. Azerbaycan'ın saldırılara karşı operasyon başlatması ile çatışmalar şiddetlenmiş 12 askerinin esir alındığını duyuran Erivan yönetimi Rusya'dan yardım istemişti.

Azerbaycan'dan açıklama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalar sonucunda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu.

Ermenistan Rusya'da yardım istedi

Dün akşam saatlerinde Ermenistan, “Rusya’nın arabuluculuğuyla sınırda ateşkes ilan edildiğini” duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında" denildi.

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Yorumlar

AYDIN

DEMEKKİ SİHALAR DA İŞE YARAMIYORMUŞŞŞŞŞŞŞŞŞ.....
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Efe

Allah'tan şehitlerimize rahmet ve yakınlarına sabırlar dilerim. En iyi Ermeni ölü Ermeni'dir....O kadar
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