Çatışma çıktı! 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün Ermenistan'a yaşanan çatışmalarda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu.
10 Kasım’dan Azerbaycan sınırında askeri provokasyonlarda bulunan Ermenistan, dün yerel saatle 11.00’de sınırda ani operasyon başlatmıştı. Azerbaycan'ın saldırılara karşı operasyon başlatması ile çatışmalar şiddetlenmiş 12 askerinin esir alındığını duyuran Erivan yönetimi Rusya'dan yardım istemişti.
Azerbaycan'dan açıklama
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile yaşanan çatışmalar sonucunda 7 askerin şehit olduğunu 10 askerin de yaralandığını duyurdu.
Ermenistan Rusya'da yardım istedi
Dün akşam saatlerinde Ermenistan, “Rusya’nın arabuluculuğuyla sınırda ateşkes ilan edildiğini” duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında" denildi.