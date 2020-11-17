  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı
Aktüel

Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:38:35 -
Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı.

İddiaya göre, Pınarbaşı Mahallesi 2202 Sokak'ta 2 katlı binanın son katında oturan 17 yaşındaki Tülay Sülün, evde anahtarı unutunca çatıdan beline bağladığı iple balkona inmeye çalıştı.

Dengesini kaybeden Sülün, park halindeki aracın üzerine düşerek yaralandı.

Sülün, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırdı.

Park halindeki aracın arka camının kırıldığı, tavanının da çöktüğü öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
İstanbul'a gelen Pompeo kuralları hiçe saydı
Gündem

İstanbul'a gelen Pompeo kuralları hiçe saydı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs yasaklarını hiçe sayarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ile tokalaştı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay