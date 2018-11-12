THY- Banjul
0553 313 94 23
impression

Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü

Ankara'da 3 katlı iş yerinin çatısını tamir ederken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düşen Mahmut Zararsız (55), yaşamını yitirdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:40
Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Macun Mahallesi'nde bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları Derneği (GİMAT) Sitesi'nde meydana geldi. 3 katlı iş yerinin sahibi Mahmut Zararsız, kiraya vermek istediği binanın çatısını tamire çıktı. Bir süre çatıda çalıştığı belirtilen Zararsız, iddiaya göre, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Gürültüyü duyarak binaya koşan esnaf, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Zararsız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu, soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 18:40
  1. Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü
  2. Ankara
  3. Kaza
  4. Mahmut Zararsız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle 7 kişi tutuklandı
    1. Yaşlıları dolandırdıkları gerekçesiyle..
    2. FETÖ'cüler ByLock yerine 'Tictoc'..
    3. Anaokulunda korkutan yangın!
    4. Abdou Razack Traore: Zamana ihtiyacım..
    5. Çocuklarının sesinden rahatsız olduğu..
    6. İtalyanlar yazdı! O ismin peşine..
    7. SMA hastalığı ilaçları devlet..
    8. Sağlık Bakanı Koca'dan SMA hastalarına..
    9. Ülkedeki mahkumların yüzde 70'i..
    10. MSB uzman erbaş alımı
    11. Çalıntı plakayla hırsızlığa tutuklama
    12. Gaziantep'te hareketli anlar! El..
    13. 2019 asgari ücret ne olur
    14. Çatıdan asansör boşluğuna düşerek öldü
    15. Topuklu ayakkabı giyenler dikkat!
    16. Komşuda halk sokaklara döküldü!
    17. İsrail güçleri Gazze'ye hava saldırısı..
    18. 63 asker tutuklandı!
    19. Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında..
    20. Ankara Adliyesi önündeki şüpheli çanta..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Sosyal medyadan Aile Bakanı Selçuk'a gönderme: Ey bacım yanındayız
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu ziyaretine dair açıklama yaptı
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim